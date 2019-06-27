Уличные торговцы отдали проверяющим последние носки

А днем ранее проверяющие унесли с собой помидоры.

Главный «фронт» бескомпромиссной борьбы с уличной торговлей в Липецке по-прежнему проходит через территорию, прилегающую к Центральному рынку – проверяющие наведываются суда чуть ли не каждый день.

Вчера в этом месте задержали 4-х человек, вина которых заключалась в том, что они предлагали липчанам свои товары вне территории рынка, где положено осуществлять такую деятельность и платить за место. У продавцов изъяли товар – на сайте управления вновь не написали, какой именно, но судя по фото, конфискованными оказались изделия из трикотажа и текстиля – носки, колготки и т.п.

Днем ранее нескольких продавцов задержали здесь же и отобрали у них помидоры.

Все товары отправят на склад временного хранения, и вернут только после полной оплаты выписанных штрафов. Носки своих владельцев, видимо. Все же дождутся, а вот сохранность помидоров – под большим вопросом. Штрафу, к слову, составляют от 3 до 5 тысяч рублей.

С уличной торговлей в Липецкой области борются уже 8 лет, но воз и ныне там – продавцов меньше не становится, зато временный склад пополняется регулярно.



Фото liptorg-cp.ru

