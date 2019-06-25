Клещи вновь начали лютовать в Липецкой области

За неделю от укусов пострадали почти три сотни человек.

270 человек в Липецкой области стали жертвами укусов клещей всего за одну неделю.

Как сообщили в территориальном управлении Роспотребнадзора, на данный момент насекомые, являющиеся переносчиками опасных заболеваний, покусали уже 2 567 человек (неделей ранее – 2 297), среди которых 937 (36,5%) детей.

Напомним, что весной клещи начали быть все рекорды, кусая жителей области, затем из-за дождей и прохлады их активность снизилась, но и насекомых есть все шансы превысить все «исторические максимумы» по количеству пострадавших людей. Укусы клещей зафиксированы во всех административных районах Липецкой области.

В ведомстве добавили, что клещи в нашей области являются переносчиками таких заболеваний, как иксодовый клещевой боррелиоз (болезнь Лайма), гранулоцитарный анаплазмоз человека (ГАЧ), моноцитарный эрлихиоз человека (МЭЧ), что подтверждается результатами ежегодного мониторинга. Вирус клещевого энцефалита на территории Липецкой области пока не отмечено.

Акарицидным обработкам подверглись территории более 1 114 га. При этом площадь Липецкой области составляет 24 тысячи квадратных километров.



Фото np-vesti.ru

