64-летняя женщина хотела заработать в интернете и перевела мошенникам 890 тысяч рублей

А 42-летний мужчина хотел купить майнинговое оборудование, перевёл продавцу 290 000 рублей и остался ни с чем.

Липчане продолжают переводить крупные суммы мошенникам. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, 64-летняя женщина хотела заработать на бирже и перевела мошенникам 890 000 рублей.Всё больше случаев обмана при совершении покупок на сайтах объявлений. Причём обманывают жителей Липецкой области при приобретении самых разных вещей. Например, 42-летний мужчина хотел купить майнинговое оборудование, перевёл продавцу 290 000 рублей и остался ни с чем. Ещё один обманутый хотел купить земельный участок за 149 500 рублей.49-летней женщине из Чаплыгина позвонили и предложили купить садовую мебель с большой скидкой. В погоде за выгодой она перевела 24 000 рублей, но товар так и не получила.50-летний мужчина из посёлка Лев Толстой поверил звонку от имени сотрудника «Ростелекома». Под предлогом продления договора на оказание услуг мужчина продиктовал SMS-код и лишился 64 000 рублей.А в Добринском районе 75-летний пенсионер хотел заработать на инвестициях и перевёл мошенникам 25 000 рублей.