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Происшествия
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сегодня, 17:45
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Заработав на наркотиках 1000 рублей, 18-летний парень сел на 8 лет 6 месяцев
Парень попался на сбыте 43,4 грамма марихуаны.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, в апреле прошлого года парень приобрёл 43,4 грамма марихуаны и хранил её для последующего сбыта. А 12 апреля 2023 года он продал наркотики за 1000 рублей и попался.
Приговор ещё не вступил в силу.
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