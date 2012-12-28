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сегодня, 17:45
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Заработав на наркотиках 1000 рублей, 18-летний парень сел на 8 лет 6 месяцев

Парень попался на сбыте 43,4 грамма марихуаны.

Усманский районный суд приговорил 18-летнего парня к 8 годам 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима за незаконный сбыт наркотиков в значительном размере.

По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, в апреле прошлого года парень приобрёл 43,4 грамма марихуаны и хранил её для последующего сбыта. А 12 апреля 2023 года он продал наркотики за 1000 рублей и попался.

Приговор ещё не вступил в силу.
наркотики
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Комментарии (7)

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Сначала новые
Нонка
38 минут назад
Резвость свою поубавит! Работать надо на производстве ,а тут хотелки по лёгкому деньжат срубить!Хороший срок -огромный!
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Ква
45 минут назад
Таким голодным ребятишкам пора создавать трудовые лагеря и выбивать дурь трудом.
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Ну
50 минут назад
Много ему дали. Не отморозок ведь, молодой. Года 3 надо бы.
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Когда
сегодня, 18:19
Ссёлковскими займётесь?
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Закон
сегодня, 18:03
Мало.
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Дышло
сегодня, 18:09
да уж, наркобарона нашли..
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Я
сегодня, 17:52
А ко скольким годам приговорили продавшего наркотики этому парню?
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