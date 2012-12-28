Заработав на наркотиках 1000 рублей, 18-летний парень сел на 8 лет 6 месяцев

Парень попался на сбыте 43,4 грамма марихуаны.

Усманский районный суд приговорил 18-летнего парня к 8 годам 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима за незаконный сбыт наркотиков в значительном размере.По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, в апреле прошлого года парень приобрёл 43,4 грамма марихуаны и хранил её для последующего сбыта. А 12 апреля 2023 года он продал наркотики за 1000 рублей и попался.Приговор ещё не вступил в силу.