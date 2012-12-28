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32 минуты назад

Водолазы достали тело утонувшего ещё в конце декабря рыбака

Житель деревни Апухтино Тербунского района ушел на реку Олым и пропал. Его тело нашли больше чем через три месяца.

В Липецкой области нашли тело 58-летнего Сергея Сысоева из села Апухтино Тербунского района, который пропал ещё 29 декабря 2023 года и с тех пор его местонахождение было неизвестно.

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Сегодня в 13.50 его тело достали из реки Олым водолазы. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Липецкой области, мужчина был в одежде. Обстоятельства гибели и причина смерти устанавливаются. Но ещё в начале января предполагали, что рыбак провалился под лёд. Тогда же начались поиски. 

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