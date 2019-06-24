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«Липецкие зори»: как пережить праздник
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Рекомендации врачей и памятки по неотложной помощи.
Городской выпускной обещает быть жарким. В том числе — и в плане погоды. Школьникам придется провести свой праздник при +25...+27С, что чуть выше климатической нормы. Для многих выпускной — повод для переживаний. Из-за стресса даже молодой организм не всегда корректно справляется с нагрузками и компенсирует погодные условия. Как не попасть в свой главный вечер на больничную койку и помочь занемогшему товарищу, GOROD48 рассказали в липецком областном центре медицинской профилактики.
Чаще всего к медикам на «Липецких зорях» обращаются с жалобами на головокружение и тошноту, упадок сил. Почему они возникают? Причин может быть несколько: скачки давления, тепловой удар или проблемы с сердцем.
Скачки давления
Давление человека при жаре нестабильно из-за нарушений работы сердечно — сосудистой системы. Оно может, как понижаться, так и повышаться. Особенно опасен для гипертоников резкий скачок артериального давления.
Меры предупреждения:
- В жару нужно находиться как можно меньше под солнцем
- Необходимо уберечься от прямых солнечных лучей с помощью головных уборов, зонтов, тени. В помещении также нужно удерживать температуру в норме ― 21―26°С
- Перед тем как выйти из дома, нужно принять необходимые медикаменты, которые нормализуют кровяное давление. Важно запастись необходимыми препаратами на случай ухудшения самочувствия
- Обязательно брать с собой бутылку воды. Человек должен выпивать минимум 2 литра воды
- Отказаться от физического труда насколько это возможно.
- Следует исключить из рациона жирную, жареную, соленую пищу, а также полуфабрикаты и газированные напитки
- Желательно носить легкую и светлую одежду, сделанную из натуральных тканей
Тепловой удар
Тепловой удар может развиться на улице в жаркую погоду. Это может случиться и в условиях не очень высокой температуры окружающей среды, если человек очень тепло одет. Для возникновения теплового удара необходимо сочетание трех факторов: высокая температура воздуха, повышенная влажность и физическая активность, в результате которой организм выделяет дополнительное тепло. Под воздействием жары и повышенного потоотделения организм теряет большое количество воды, что нарушает теплоотдачу и провоцирует обезвоживание. К основным симптомам теплового удара относится головная боль, вялость и повышенная температура, головокружение, тошнота, учащение пульса, одышка, расширение зрачков. Кожа при этом влажная. Даже при легкой форме теплового удара к врачу нужно обратиться обязательно.
Для средней степени тяжести теплового удара характерны нарастающая головная боль в сочетании с тошнотой и рвотой. Кожа красная. Характерно повышение температуры до 40°C. Сердцебиение и частота дыхательных движений учащаются. Возникает спутанное сознание, состояние оглушенности, движения у человека неуверенны. Может наблюдаться предобморочное состояние или кратковременная потеря сознания. О тяжелой форме свидетельствует потеря сознания, состояние, подобное коме, появление судорог. Также может развиваться психомоторное возбуждение, галлюцинации, спутанность речи.
Меры предупреждения теплового удара:
- Нужно находиться в помещении с хорошей вентиляцией. При необходимости долгого нахождения в условиях повышенной температуры рекомендуются периодические обливания, обтирания или прохладный душ
- В жаркую погоду основной прием пищи (до 40% дневного рациона) целесообразно перенести на вечер
- Пить не простую воду, а отвар из ягод, квас или немного подкисленный чай
- Потребление кофе и алкоголя необходимо исключить во избежание дополнительного обезвоживания. Не следует также злоупотреблять сладкой газировкой с синтетическими добавками
- Избегайте длительного пребывания на солнце без головного убора
Первая помощь:
- Перенесите человека в тень или прохладное проветриваемое место. Постарайтесь, чтобы пространство вкруг пострадавшего было открытым. Вызовите скорую помощь. Освободите шею и грудную клетку. Плотную или синтетическую одежду лучше вовсе снять
- Уложите человека в горизонтальное положение. При нарушении сознания ноги должны находиться в приподнятом положении. Подложите под щиколотки одежду или полотенце. Это позволит усилить приток крови к головному мозгу
- При тошноте или уже начавшейся рвоте голову поверните набок, чтобы человек не поперхнулся рвотными массами
- Пострадавшего нужно тщательно выпаивать водой. Воду давать мелкими порциями, но часто. Вода должна быть не сильно холодной, так как это может спровоцировать спазм желудка и рвоту
- Намочите прохладной водой любую материю и приложите ее ко лбу, шее или затылку. Оботрите тело человека мокрой тканью. Обеспечьте приток свежего воздуха. Обмахивайте его веерообразными движениями
Сердечная недостаточность
Особенно осторожными на жаре надо быть страдающим гипертонической и ишемической болезнями сердца, сахарным диабетом, болезнями щитовидной железы, ожирением, онкологическими заболеваниями, перенесшим инфаркт или инсульт. К признакам сердечной недостаточности, возникающим на жаре, относятся: слабость,одышка, сдавленность в грудной клетке, потемнение в глазах и обмороки. Учащение пульса в летнее время обусловлено двойной нагрузкой на сердце, связанной с быстрым обезвоживанием организма и реакцией сосудов.
Меры предосторожности
- Регулярный прием препаратов, назначенных врачом.
- Ограничение физической активности во время пика жары.
- При первых признаках сердечной неполадок (одышка, боль, головокружение) нужно прекратить любые нагрузки.
- Ограничить пребывание на солнце до 15 – 20 минут с перерывами отдыха в тени.
- Не забывать о головном уборе на солнце.
- Обеспечивать организм жидкостью, сократить потребление жирной пищи, перестраивая рацион на пользу фруктов, овощей, молочных продуктов. Пить зеленый чай: он утоляет жажду быстрее, чем вода.
Чаще всего к медикам на «Липецких зорях» обращаются с жалобами на головокружение и тошноту, упадок сил. Почему они возникают? Причин может быть несколько: скачки давления, тепловой удар или проблемы с сердцем.
Скачки давления
Давление человека при жаре нестабильно из-за нарушений работы сердечно — сосудистой системы. Оно может, как понижаться, так и повышаться. Особенно опасен для гипертоников резкий скачок артериального давления.
Меры предупреждения:
- В жару нужно находиться как можно меньше под солнцем
- Необходимо уберечься от прямых солнечных лучей с помощью головных уборов, зонтов, тени. В помещении также нужно удерживать температуру в норме ― 21―26°С
- Перед тем как выйти из дома, нужно принять необходимые медикаменты, которые нормализуют кровяное давление. Важно запастись необходимыми препаратами на случай ухудшения самочувствия
- Обязательно брать с собой бутылку воды. Человек должен выпивать минимум 2 литра воды
- Отказаться от физического труда насколько это возможно.
- Следует исключить из рациона жирную, жареную, соленую пищу, а также полуфабрикаты и газированные напитки
- Желательно носить легкую и светлую одежду, сделанную из натуральных тканей
Тепловой удар
Тепловой удар может развиться на улице в жаркую погоду. Это может случиться и в условиях не очень высокой температуры окружающей среды, если человек очень тепло одет. Для возникновения теплового удара необходимо сочетание трех факторов: высокая температура воздуха, повышенная влажность и физическая активность, в результате которой организм выделяет дополнительное тепло. Под воздействием жары и повышенного потоотделения организм теряет большое количество воды, что нарушает теплоотдачу и провоцирует обезвоживание. К основным симптомам теплового удара относится головная боль, вялость и повышенная температура, головокружение, тошнота, учащение пульса, одышка, расширение зрачков. Кожа при этом влажная. Даже при легкой форме теплового удара к врачу нужно обратиться обязательно.
Для средней степени тяжести теплового удара характерны нарастающая головная боль в сочетании с тошнотой и рвотой. Кожа красная. Характерно повышение температуры до 40°C. Сердцебиение и частота дыхательных движений учащаются. Возникает спутанное сознание, состояние оглушенности, движения у человека неуверенны. Может наблюдаться предобморочное состояние или кратковременная потеря сознания. О тяжелой форме свидетельствует потеря сознания, состояние, подобное коме, появление судорог. Также может развиваться психомоторное возбуждение, галлюцинации, спутанность речи.
Меры предупреждения теплового удара:
- Нужно находиться в помещении с хорошей вентиляцией. При необходимости долгого нахождения в условиях повышенной температуры рекомендуются периодические обливания, обтирания или прохладный душ
- В жаркую погоду основной прием пищи (до 40% дневного рациона) целесообразно перенести на вечер
- Пить не простую воду, а отвар из ягод, квас или немного подкисленный чай
- Потребление кофе и алкоголя необходимо исключить во избежание дополнительного обезвоживания. Не следует также злоупотреблять сладкой газировкой с синтетическими добавками
- Избегайте длительного пребывания на солнце без головного убора
Первая помощь:
- Перенесите человека в тень или прохладное проветриваемое место. Постарайтесь, чтобы пространство вкруг пострадавшего было открытым. Вызовите скорую помощь. Освободите шею и грудную клетку. Плотную или синтетическую одежду лучше вовсе снять
- Уложите человека в горизонтальное положение. При нарушении сознания ноги должны находиться в приподнятом положении. Подложите под щиколотки одежду или полотенце. Это позволит усилить приток крови к головному мозгу
- При тошноте или уже начавшейся рвоте голову поверните набок, чтобы человек не поперхнулся рвотными массами
- Пострадавшего нужно тщательно выпаивать водой. Воду давать мелкими порциями, но часто. Вода должна быть не сильно холодной, так как это может спровоцировать спазм желудка и рвоту
- Намочите прохладной водой любую материю и приложите ее ко лбу, шее или затылку. Оботрите тело человека мокрой тканью. Обеспечьте приток свежего воздуха. Обмахивайте его веерообразными движениями
Сердечная недостаточность
Особенно осторожными на жаре надо быть страдающим гипертонической и ишемической болезнями сердца, сахарным диабетом, болезнями щитовидной железы, ожирением, онкологическими заболеваниями, перенесшим инфаркт или инсульт. К признакам сердечной недостаточности, возникающим на жаре, относятся: слабость,одышка, сдавленность в грудной клетке, потемнение в глазах и обмороки. Учащение пульса в летнее время обусловлено двойной нагрузкой на сердце, связанной с быстрым обезвоживанием организма и реакцией сосудов.
Меры предосторожности
- Регулярный прием препаратов, назначенных врачом.
- Ограничение физической активности во время пика жары.
- При первых признаках сердечной неполадок (одышка, боль, головокружение) нужно прекратить любые нагрузки.
- Ограничить пребывание на солнце до 15 – 20 минут с перерывами отдыха в тени.
- Не забывать о головном уборе на солнце.
- Обеспечивать организм жидкостью, сократить потребление жирной пищи, перестраивая рацион на пользу фруктов, овощей, молочных продуктов. Пить зеленый чай: он утоляет жажду быстрее, чем вода.
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Предостережение
Томми
Дмитрий