Общество
сегодня, 11:02
Волонтеры начали восстанавливать в Ельце дом купца Поваляева
455
В восстановлении дома примут участие и иностранцы
Елецкие участники движения "Том Сойер Фест" накануне начали первые работы по восстановлению облика купеческого дома на улице Горького, 70.
"Поваляевы – старинный елецкий купеческий и мещанский род, который, вероятно, происходит от посадских людей Ельца, поселившихся здесь еще в начале XVII столетия. Первое время Поваляевы занимались мелкой торговлей и ремеслами.
Одна из самых знаменитых ветвей этой фамилии обосновалась в доме на улице Рождественской (Горького) в середине XIX в. Представитель этой ветви Петр Дмитриевич Поваляев занимался предпринимательством, банковским делом и благотворительностью, являлся несколько лет членом Елецкой городской думы и получил звание почетного потомственного гражданина города.
В конце XIX в. дом был перестроен и расширен. Он выполнен в классическом купеческом стиле Ельца, с резными наличниками.
На фасаде утрачены элементы резьбы, также утрачены исторические ворота, соединявшие господский дом и флигель. Сейчас на их месте ворота из профлиста, а данных о внешнем виде оригинальных ворот не сохранилось. Поэтому здесь появятся новые деревянные ворота, эскиз которых выполнен по образцу сохранившихся в городе старинных ворот. Они стилистически впишутся в историческую среду и дополнят облик отреставрированного дома.
Новое колористическое решение дома разработано с учетом цвета зданий, находящихся на этой же улице, и разбавляет обилие выкрашенных зеленым фасадов, а белый цвет удачно подчеркнет своеобразие домовой резьбы", говорилось на сайте Фонда Ильи Варламова «Внимание», который помогал собираться средства для реализации проекта.
Как сообщается на странице елецкого отделения "Том Сойер Фест", "Планировали начать медленно, но получилось сразу очень бодро и шустро! Глаза разбегаются, хочется сделать всё сразу! Старое дерево прекрасно..."
К ельчанам вчера присоединился волонтер из Воронежа. Уже в июле в Елец, для помощи в восстановлении купеческого дома прибудут иностранные волонтеры.
В прошлом году GOROD48 рассказывал о деятельности движения «Том Сойер Фест» в Ельце. В 2018 году волонтеры движения восстановили в Ельце часть белокаменной мостовой.
Фото: vk.com/club165968022
"Поваляевы – старинный елецкий купеческий и мещанский род, который, вероятно, происходит от посадских людей Ельца, поселившихся здесь еще в начале XVII столетия. Первое время Поваляевы занимались мелкой торговлей и ремеслами.
Одна из самых знаменитых ветвей этой фамилии обосновалась в доме на улице Рождественской (Горького) в середине XIX в. Представитель этой ветви Петр Дмитриевич Поваляев занимался предпринимательством, банковским делом и благотворительностью, являлся несколько лет членом Елецкой городской думы и получил звание почетного потомственного гражданина города.
В конце XIX в. дом был перестроен и расширен. Он выполнен в классическом купеческом стиле Ельца, с резными наличниками.
На фасаде утрачены элементы резьбы, также утрачены исторические ворота, соединявшие господский дом и флигель. Сейчас на их месте ворота из профлиста, а данных о внешнем виде оригинальных ворот не сохранилось. Поэтому здесь появятся новые деревянные ворота, эскиз которых выполнен по образцу сохранившихся в городе старинных ворот. Они стилистически впишутся в историческую среду и дополнят облик отреставрированного дома.
Новое колористическое решение дома разработано с учетом цвета зданий, находящихся на этой же улице, и разбавляет обилие выкрашенных зеленым фасадов, а белый цвет удачно подчеркнет своеобразие домовой резьбы", говорилось на сайте Фонда Ильи Варламова «Внимание», который помогал собираться средства для реализации проекта.
Как сообщается на странице елецкого отделения "Том Сойер Фест", "Планировали начать медленно, но получилось сразу очень бодро и шустро! Глаза разбегаются, хочется сделать всё сразу! Старое дерево прекрасно..."
К ельчанам вчера присоединился волонтер из Воронежа. Уже в июле в Елец, для помощи в восстановлении купеческого дома прибудут иностранные волонтеры.
В прошлом году GOROD48 рассказывал о деятельности движения «Том Сойер Фест» в Ельце. В 2018 году волонтеры движения восстановили в Ельце часть белокаменной мостовой.
Фото: vk.com/club165968022
455