Жара нарастает: в Липецке и области до +35

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 23 июня в Липецкой области небольшая облачность, без осадков.

Ветер южный, 4-9 м/сек. Температура ночью от 14 до 19 градусов тепла, днем составит от 30 до 35 градусов тепла. В Липецке небольшая облачность, без осадков. Температура ночью от 16 до 18 градусов тепла, днем от 32 до 34 градусов тепла.