Погода в Липецке

52 минуты назад

Жара нарастает: в Липецке и области до +35

7 776
#жара
Жара нарастает: в Липецке и области до +35

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 23 июня в Липецкой области небольшая облачность, без осадков. 

Ветер южный, 4-9 м/сек. Температура ночью от 14 до 19 градусов тепла, днем составит от 30 до 35 градусов тепла.

В Липецке небольшая облачность, без осадков. Температура ночью от 16 до 18 градусов тепла, днем от 32 до 34 градусов тепла.

7 776
#жара

Комментарии (7)

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Тимаков

39 секунд назад
Помню 2010-тый самый счастливый год мы ночами купались на городском пляже при этом песок не остывал до самого утра!!!!!!!! Хотелось бы что бы все лето в Липецке было с температурой не ниже +25 а лучше +30+35
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Борис

8 минут назад
А я под кондером сижу и мне жара покуй
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Коротеева Надежда

19 минут назад
Жара ,крышы снесло!Потерпите скоро будет прохладно!Трусики снимать нехорошо
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Шустрик

35 минут назад
Смотрите аккуратнее - клещи в дырки заползут !!!!)))))
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Дружок

38 минут назад
Гуляю в Парке Победы без трусов. Встретимся ?
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Подруг

39 минут назад
Купаюсь голышом
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Подружка

43 минуты назад
Гуляю в Парке Победы без трусиков
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