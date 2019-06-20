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сегодня, 20:19

Липецкая вечЁрка: борьба за деревья, розыск преступников и вопросы Путину

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Липецкая вечЁрка: борьба за деревья, розыск преступников и вопросы Путину

Представляем вам обзор самых обсуждаемых липецких новостей в четверг, 20 июня.

Почти 60 комментариев липчане оставили под новостью «Жители липецкого двора привязывали себя к деревьям». Так люди хотели спасти деревья от кронирования и сноса. Вопрос благоустройства разделил двор на два лагеря. Половина жильцов дома №32 по улице Игнатьева просила привести сквер в порядок, вторая половина выступила категорически против.

Тему благоустройства продолжает вопрос с игровой крепостью на улице Водопьянова. Крепость находится на земельном участке, право собственности на который не разграничено. Поэтому управление Октябрьским округом Липецка пытается (пока безрезультатно) втюхать это сооружение жильцам домов №1 и №3 по улице Водопьянова и дома №106 по проспекту Победы. Но жильцы упорно не желают включать этот «декоративный объект», как о нем отозвалась чиновница, в состав общего имущества домов, в которых живут, ведь за него придется ежемесячно доплачивать по графе "текущий ремонт и содержание жилья". Есть и еще один вариант сохранения Крепости - сформировать земельный участок, на котором она находится, за счет средств муниципального бюджета. Но на это в городском бюджете нет денег.

Не менее активно читатели интересовались розыском тех, кто сильно избил мужчину. На перекрестке улицы Индустриальной и Механизаторов 17 июня избили 37-летнего мужчину. Предположительно, нападавших было четверо. Пострадавший сейчас в коме.

А тем временем сегодня Владимир Путин провел «Прямую линию». За четыре часа эфира в него так и не попали вопросы липчан. Поэтому наши корреспонденты вышли на улицы и спросили «Какой вопрос вы бы задали Путину?».
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Комментарии (4)

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Ктулху

36 минут назад
Новолипчане, скажите что за хрень у вас там творится. Коментарии ниже закрыты, но хотелось бы знать это не "Чернобыль" И что с доменной печью?
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Человек

56 минут назад
Путинизм петушизм. Ура!
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Фокс

58 минут назад
СМЫСЛ: Ну что , Россияне? Гнулись 20 лет? Как сказал главный рыжий - будем и дальше гнуть эту биомассу, пока не заверещат
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Рикитави

сегодня, 20:38
Переключал каналы ТВ и попал на его ответ про медицину , мол если мы упустим то никогда не наверстаем упущенное , интересно , мы это народ или как говорил Николай -2 мы это я. А что деньги на лечение детей по всей стране на ТВ собираем это случайно не конец.
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