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25 минут назад

Обмотанный синей изолентой пакет с наркотиками обнаружен у прохожего

Сотрудники ППС остановили мужчину в Ельце и досмотрели

Во время патрулирования жилого района Ельца, сотрудники патрульно-постовой службы остановили по подозрению в хранении наркотиков мужчину.

При досмотре у него нашли пакет, обернутый в синюю изоляционную ленту с порошком внутри.

- Согласно справке эксперта, изъятое вещество являлось синтетическим наркотическим средством, общей массой свыше одного грамма. Следователем ОМВД России по Ельцу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенные в крупном размере). Максимальная санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет. На период предварительного следствия подозреваемый заключен под стражу, - сообщили в УМВД России по Липецкой области.
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