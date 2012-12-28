Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
«Сказали, за лог заплатили 10 миллионов. Куда они ушли и кому? Надо разобраться следствию!»
Общество
На улице 50 лет НЛМК жесткое ДТП: «Форд» врезался в «Рено» и снес дорожное ограждение
Происшествия
На двух десятках улиц отключат холодную воду
Общество
Курьеры пытались взять реванш у трубы
Общество
Братья похитили человека, а потом напоили его до потери сознания
Происшествия
Липецкая вечЁрка: почему топит Ниженку, провалившийся мост и застрявший автобус
Общество
Режим повышенной готовности введён в Липецкой области в связи с весенним половодьем
Общество
Сегодня в Липецке: спектакль о Мастере, запрет на вылов щуки и телефонные мошенники уже нам, как родные
Общество
Перегородившую проезд скорой женщину-водителя оштрафовали на 2000 рублей
Происшествия
Жёсткая авария в Ельце: столкнулись три автомобиля, пострадал один из водителей
Происшествия
Читать все
В липецких парках завтра заработают аттракционы
Культура
Липчане жалуются на замор рыбы на пруду 3-го участка ЛТЗ
Общество
Улица Барашева закрыта для проезда
Общество
Водопровод на улице Барашева отремонтировали
Общество
Липчанин дал ремня восьмилетнему сыну и получил 240 часов обязательных работ
Общество
Сегодня спасателям поступило сообщение о подтоплении одного участка дороги
Общество
«Ударил знакомого ножом в шею и голову, после чего ушел»: начнется суд по делу об убийстве на проспекте Мира
Происшествия
В Липецкую область планировали завезти крупную партию наркотиков
Происшествия
Для решения проблем ЖКХ в Липецке создают «Клуб городского жителя»
Общество
НЛМК проводит акцию по сбору старой электротехники для переработки
НЛМК Live
Читать все
НЛМК Live
284
56 минут назад

НЛМК проводит акцию по сбору старой электротехники для переработки

Новолипецкий металлургический комбинат проводит в Липецке экологическую акцию по сбору старой электротехники. В течение недели с 1 по 5 апреля жители Липецка могут принести вышедшие из строя и ненужные мелкие электроприборы партнеру акции — в редакцию телеканала «Липецкое время» по адресу: площадь им. Г.В. Плеханова, д. 1, 3 этаж.

Вся собранная электротехника будет переработана партнерами НЛМК. После сортировки пластик передробят в материал для производства гранул, электронные платы отправят на аффинаж, лом черных и цветных металлов – на переработку. К сдаче принимаются вышедшие из строя мелкие бытовые приборы, негабаритная оргтехника, мобильные и фото-видео-устройства, небольшие детские электронные игрушки.  

Уровень переработки железосодержащего сырья на НЛМК уже достигла 100%, общий уровень переработки составляет 99,8%. НЛМК реализует большую программу по обращению с вторичным сырьем. Она позволит сократить образование отходов, снизить расходы на их внешнюю утилизацию и увеличить долю внутренней переработки. 

Новые проекты предполагают переработку и возвращение в производство строительных материалов, лома железобетона формовочных смесей, железосодержащего шлама, дерева и других материалов. Все они позволят снизить к 2025 году расходы на обращение с вторсырьем на 50%.

рециклинг
1
1
0
0
2
Рекомендуем
А знаете ли вы
Знаете ли вы, как отмечали 8 Марта в Липецке 100 лет назад
Общество
Территория ЛТЗ включена в состав особой экономической зоны
Культура
Режиссёр из Ярославля поставил «Женитьбу Фигаро» в Липецке
Общество
Мэрия готова заплатить 110 миллионов рублей на строительство дороги в «Европейском»
Общество
Стало известно, кто проведет археологические изыскания на горбатом мосту
Общество
Учебный корпус Липецкой авиашколы признан объектом культурного наследия
Общество
Рядом с Центральным рынком и рынком «Спутник» могут построить жилой комплекс?
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru