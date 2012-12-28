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НЛМК Live
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56 минут назад
НЛМК проводит акцию по сбору старой электротехники для переработки
Новолипецкий металлургический комбинат проводит в Липецке экологическую акцию по сбору старой электротехники. В течение недели с 1 по 5 апреля жители Липецка могут принести вышедшие из строя и ненужные мелкие электроприборы партнеру акции — в редакцию телеканала «Липецкое время» по адресу: площадь им. Г.В. Плеханова, д. 1, 3 этаж.
Уровень переработки железосодержащего сырья на НЛМК уже достигла 100%, общий уровень переработки составляет 99,8%. НЛМК реализует большую программу по обращению с вторичным сырьем. Она позволит сократить образование отходов, снизить расходы на их внешнюю утилизацию и увеличить долю внутренней переработки.
Новые проекты предполагают переработку и возвращение в производство строительных материалов, лома железобетона формовочных смесей, железосодержащего шлама, дерева и других материалов. Все они позволят снизить к 2025 году расходы на обращение с вторсырьем на 50%.
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