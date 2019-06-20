Общество

сегодня, 11:17

Жители липецкого двора привязывали себя к деревьям

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#опиловка #благоустройство
Жители липецкого двора привязывали себя к деревьям

Опиловка деревьев на улице Липовской переросла в скандал.

В редакцию GOROD48 обратились жильцы домов на пересечении улиц Липовской и Игнатьева. Липчане возмущены тем, что в их дворе кто-то спилил деревья. Горожане опасаются, что их оставят вообще без зелени.

- У дома №5/2 по улице Липовской было вырублено около 10 деревьев и ещё около 10 стоят обрубками по 7 метров от земли. А ведь нам обещали только опиловку деревьев в небольшом сквере, по городской программе благоустройства. А, тем временем, на очереди ещё половина сквера: в самой дальней стороне есть ряд столетних дубов, их сохранили ещё при застройке района. Что ждёт их в наши дни? - задает риторический вопрос липчанка Ольга. - Настораживает, что год от года город теряет все больше зелени.

- Опиловка деревьев инициирована самими жителями двора. Работы по благоустройству — исполнение наказа избирателей, - рассказали GOROD48 в администрации Липецка. -  Снос и кронирование деревьев выполняют специалисты «Зеленхоза». Под вырубку попали аварийные деревья и те растения, что уже не представляют биологической ценности.

Но почему же тогда возникло возмущение — ведь работы заказали сами липчане?

- В начале опиловки произошел конфликт: половина жильцов дома №32 по улице Игнатьева просила привести сквер в порядок, вторая половина выступила категорически против. Те, кто был против сноса и опиловки, привязывали себя веревками к деревьям, - рассказали в приемной депутата по избирательному округу №21 Игоря Марчукова. - Дело дошло до скандала. 

В приемной уточнили, что такие ситуации — разногласия между жильцами одного дома или двора — привычное дело. Например, при реконструкции стадиона в Военном городке часть жильцов дома №5/2 по улице Космонавтов просила строителей засыпать землей стихийную свалку в логу, а вторая половина потребовала не лишать их свежести, идущей от лога. Кроме того, жильцов дома обеспокоили кучи песка рядом со стадионом, завезенные для его реконструкции. Липчане же решили, что вместо стадиона кто-то решил построить дом. 
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#опиловка #благоустройство

Комментарии (13)

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Корней

3 секунды назад
Идиоты
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Включил телевизор

12 минут назад
Послушал пыню , Говорю официально :-" Путин П. И. Д. А. Р. А. С. !".
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Горожанин

18 минут назад
Каждое дерево на вес золота! Не давать спилить ни одного дерева! Под предлогом того, что они аварийные и ветхие, деревья обычно специально срубают для стоянок для автомобилей.
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отлично

19 минут назад
"Заставь дурака молиться.......он и лоб прошибет и мебель переломает"
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!!!

20 минут назад
Изгадили всё только! Лучше и не обращаться к властям, хуже только будет. А скажут - сами просили.
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Юрок Алтушок.

25 минут назад
Аналогичная ситуация у дома №45 по ул. Первомайской. Сегодня сотрудники зеленхоза спит или кустарники и выражали цветы на нашей небольшой клумбе во дворе.
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Справедливый

41 минуту назад
Такая же ситуация на улице Космонавтов . Все деревья покрамсали . Ни одного молодого деревца не высадили . Спилить дерево минута , а вот чтобы дерево выросло нужно не один год .
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Наташа

45 минут назад
За что не возьмутся, получается хе...ня. Да что же так Липецку не везет. Теперь с грустью о Гули вспоминаю.
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Хренасе,

52 минуты назад
Опиловочка
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989

сегодня, 11:36
в рамках исполнения перечня наказов избирателей на 2019, АВАРИЙНО упали два предмета , ДЕРЕВО и мой HER !
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