«Ударил знакомого ножом в шею и голову, после чего ушел»: начнется суд по делу об убийстве на проспекте Мира

Правобережным МСО СУ СК России по Липецкой области завершено расследование уголовного дела в 52-летнего мужчины, обвиняемого в убийстве знакомого.



По данным следствия, днем 19 января обвиняемый выпивал с 42-летним знакомым и его сожительницей в квартире на проспекте Мира. Мужчины поссорились, и обвиняемый не менее пяти раз ударил раскладным ножом хозяина квартиры в шею и голову, после чего ушел.Все это произошло на глазах сожительницы хозяина квартиры, женщина позвонила в полицию.«Вину в совершении особо тяжкого преступления мужчина признал, подтвердив показания при их проверке на месте происшествия. Установлено, что он неоднократно судим, в том числе за кражи и разбой», — рассказали в областном управлении СК.