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сегодня, 12:39
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«Ударил знакомого ножом в шею и голову, после чего ушел»: начнется суд по делу об убийстве на проспекте Мира

Правобережным МСО СУ СК России по Липецкой области завершено расследование уголовного дела в 52-летнего мужчины, обвиняемого в убийстве знакомого.

По данным следствия, днем 19 января обвиняемый выпивал с 42-летним знакомым и его сожительницей в квартире на проспекте Мира. Мужчины поссорились, и обвиняемый не менее пяти раз ударил раскладным ножом хозяина квартиры в шею и голову, после чего ушел.

Все это произошло на глазах сожительницы хозяина квартиры, женщина позвонила в полицию.

«Вину в совершении особо тяжкого преступления мужчина признал, подтвердив показания при их проверке на месте происшествия. Установлено, что он неоднократно судим, в том числе за кражи и разбой», — рассказали в областном управлении СК.

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И
20 минут назад
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