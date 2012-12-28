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«Ударил знакомого ножом в шею и голову, после чего ушел»: начнется суд по делу об убийстве на проспекте Мира
Происшествия
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сегодня, 12:39
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«Ударил знакомого ножом в шею и голову, после чего ушел»: начнется суд по делу об убийстве на проспекте Мира
Правобережным МСО СУ СК России по Липецкой области завершено расследование уголовного дела в 52-летнего мужчины, обвиняемого в убийстве знакомого.
Все это произошло на глазах сожительницы хозяина квартиры, женщина позвонила в полицию.
«Вину в совершении особо тяжкого преступления мужчина признал, подтвердив показания при их проверке на месте происшествия. Установлено, что он неоднократно судим, в том числе за кражи и разбой», — рассказали в областном управлении СК.
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