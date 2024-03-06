Выходные в Липецке: краеведческая суббота, театральный малышник, финал конкурса вокалистов

Выбираем, куда сходить в субботу и воскресенье.

Стремительная весна

С каждым днём на улице становится всё теплее. В субботу ожидается от +13 до +15 градусов, а в воскресенье уже от +17 до +19 градусов. Сегодня возможны небольшие дожди, завтра – сухо.







Отключение воды

30 марта с 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду на улицах Адмирала Макарова, 1а, 1б, 1л, 1б/1, 1м/1, 1е, 1ж/1, 1ж, 1/1, 1е/2, 1к5, 1е/3, 1/2, ст.1а/1, ст.1а; Папина, 1а, 1б; Юнных Натуралистов, 14, а также в частном секторе улиц Биологической, Мирной, Перова, Союзной, Урожайной.







31 марта с 10:00 закрутят вентили на улицах Литаврина, 8; Первомайской, 3, 35, 35а; в переулке Литаврина, 2; а также в частном секторе на улице Чаплыгина и в переулке Джамбула.

Отключение света

В субботу, 30 марта, в промежутке с 9:00 до 17:00 отключение электричества до 3-х часов произойдёт на улицах Беговой, Бурлакова, Варшавской, Волгоградской, Волжской, Декабристов, Добровской, Донской, Ильича, Леваневского, Олимпийской, Пляжной, Патриотической, Писарева, Постышева, Р.Зорге, Санитарной, Студенческой, Тургенева, а с 9:00 до 18:00 – на улице Юношеской и в садоводческих товариществах «Горняк», «Горняк-1», «Спутник».







Краеведческая суббота

Большая программа ждёт липчан 30 марта в областной универсальной научной библиотеке (ул. Кузнечная, 2) – культурная краеведческая суббота (12+).

С 11:00 посетителей ждут выставки и лекции, например, лекция «Советский Липецк» от путешественника Ивана Климова, «Липецк на электротяге» про наш знаменитый трамвай и и.д.



Фото vk.com/lib48ru



В 11:00 пройдет планшетная выставка «Знакомьтесь: Липецкая область», в 15:15 – экскурсия на планшетах «Русская Сафо», посвященная 250-летию со дня рождения первой отечественной поэтессы Анны Буниной. В 13:00 можно будет посмотреть документальный фильм «Путешествие во времени» об истории ансамбля «Орфей» режиссера Сергея Тихомирова. В 14:00 гостей ждёт краеведческая игротека с настольными играми, а в 16:00 - концерт ансамбля народной песни «Горицвет».

Театр

Липецкий драматический театр (пл. Константиновой, 3) 30 марта в 18:00 покажет спектакль «Кармен иначе» (18+)

История современной Кармен разворачивается в 2000-е годы на Балканах. Ссолдат НАТО Хозе встречает в небольшом городке девушку, которая пережила все ужасы войны. С ее семьей расправились американцы, а солдаты-миротворцы надругались над ней. Всё меняет встреча Кармен с Хозе. Его заинтересовала сама Кармен, ее внутренний мир. Поэтому, в отличие от классической героини Мериме, которая не любит никого и ничего, кроме собственной свободы, эта женщина по-настоящему любит Хозе.







31 марта в 18:00 на сцене театра комедия «Новый год по-французски (Пижама для шестерых)» (16+)

Бернар и Жаклин, - счастливая супружеская пара, но у каждого из них есть свой секретный роман. Судьба сводит их всех в одном доме, где им приходится изобретать оправдания и истории, чтобы скрыть свои тайны. В конце концов, ситуация становится еще более запутанной...

Театральный малышник

Арт-пространство «Модное Место» при ОЦКНТ (ул. Космонавтов, 54а) приглашает в воскресенье, 31 марта, в 11:00 на кукольный спектакль «Принцесса на горошине» от Театра Маленьких Марионеток.





Увлекательное приключение с участием кукол-марионеток. Вы узнаете, как работают марионетки, и даже сможете попробовать себя в роли кукловода.

Стать звездой

В Городском Доме культуры (ул. Коммунистическая, 20) 30 марта в 11:00 стартует межрегиональный конкурс детского и юношеского творчества «Как стать звездой» (0+).







Свои таланты продемонстрируют юные певцы, музыканты, танцоры.

Без рояля

В Доме музыки (ул. П. Осипенко, 18) продолжается музыкальный проект «Без рояля» (12+).



Эльвира Бокова



30 марта в 16:00 произведения русских и зарубежных классиков сыграют Эльвира Бокова (виолончель), Сергей Тюленев (фагот), Андрей Урывский (валторна), Татьяна Шидловская (чембало).

Финал конкурса Н. Обуховой

31 марта в 17:00 в концертном зале «Унион» состоится самое долгожданное событие XI конкурса молодых вокалистов имени Н. Обуховой – финал (12+).







Лауреаты, которых зрители и слушатели уже успели полюбить, получат награды и покажут свои высокие способности, доказав, что они победили заслуженно. Сопровождать выступления артистов будет Симфонический оркестр Липецкой государственной филармонии во главе с главным дирижером Михаилом Мясниковым.

Вернисаж

30 марта в 18:01 в культурном пространстве «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28) отроется художественная выставка художницы Ирина Гладких «Улицы, люди и одна моя знакомая кошка» (6+).

Автор преподаёт живопись уже почти 15 лет, но старается находить время и для собственного творчества. В экспозиции будет живопись, графика, эскизы.



Фото vk.com/walaivalai





На открытии выставки вас ожидает нечто особенное – теневой спектакль с куклами, созданными самой Ириной. Вход – любая бумажная купюра.

Пойдём в кино

Областной Центр культуры, народного творчества и кино (ул. Космонавтов, 54а) приглашает на показы мультика «Катак. Ледниковый побег». Канада, 2023. Режиссёр Кристиан Даллер-Дюпон (6+).

Китенок-белуха по имени Катак очень расстроен тем, что все еще остается маленьким и серым, а его сверстники уже поменяли окраску, приобретя белый цвет. Пытаясь доказать окружающим, что он уже повзрослел и заодно исполнить заветное желание любимой бабушки, китенок идет на риск. На пару с лучшим другом, морским коньком Тимом, Катак отправляется в путешествие на Великий Север.

Дорогие липчане! Как видите, первые выходные весны обещают стать разнообразными и насыщенными. Возможно, вклад в вашу культурную программу этой публикацией внёс и GOROD48, вы подберёте себе мероприятие по душе. А ещё на нашем сайте вы всегда сможете найти самые свежие новости и актуальную информацию о жизни родного региона. Мы ждём вас на наших электронных страницах и в выходные, потому что работаем 24/7, чтобы сделать вас самыми информированными людьми. Заходите чаще, мы вам рады.