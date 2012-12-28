Сегодня в Липецке: спектакль о Мастере, запрет на вылов щуки и телефонные мошенники уже нам, как родные
Причина провала на Барашева —лопнувшая труба: энергетики отключают холодную воду на 10 улицах
18 тысяч бутылок немаркированного алкоголя планировали продавать под известными брендами
Погода в Липецке
239
сегодня, 17:00
2
В Липецкой области небольшие дожди, туман и до +16
30 марта через территорию Липецкой области с запада на восток пройдет атмосферный фронт, ожидаются небольшие дожди. В последующие двое суток погода ожидается преимущественно без осадков.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 30 марта в Липецкой области переменная облачность, небольшие дожди, ночью местами туман. Ветер западный, 7-12 м/сек. Температура ночью — от +2 до +7 градусов, днем — от +11 до +16 градусов.
В Липецке переменная облачность, небольшие дожди. Температура ночью — от +3 до +5, днем — от +13 до +15 градусов.
День 30 марта стал самым теплым в Липецке в 2020 году, тогда в городе было +17. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1918 году — 17 градусов мороза.
0
0
0
0
2
Комментарии (2)