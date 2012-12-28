В Липецкую область планировали завезти крупную партию наркотиков

Но «Мерседес» с 700 таблетками, которые собирались распространить через тайники-закладки в Белгородской и Липецкой областях, остановили курские полицейские.

Сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Курской области пресечён канал поставки особо крупной партии наркотиков, которые собирались распространить через тайники-закладки в Белгородской и Липецкой областях.«Оперативники совместно с инспекторами областного ГИБДД остановили автомобиль «Мерседес» под управлением 33-летнего уроженца Республики Адыгея. Вместе с ним в салоне находилась 22-летняя жительница Курска. Полицейские обнаружили под капотом машины тайник, в котором перевозили 700 таблеток сильнодействующих наркотиков. В ходе обыска на съёмной квартире злоумышленников оперативники также нашли 500 граммов мефедрона и 200 граммов марихуаны. Установлено, что задержанные являлись межрегиональными курьерами. Изъятую партию запрещённых веществ они собирались распространить оптовыми партиями через тайники-закладки в Белгородской и Липецкой областях», — сообщает пресс-служба УМВД России по Курской области.Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 5 статьи 228.1 УК РФ, подозреваемый арестованы на время следствия.