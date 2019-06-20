37-летний липчанин впал в кому после избиения на улице

Родственники пострадавшего ищут возможных свидетелей происшествия.

В Липецке на перекрестке улицы Индустриальной и Механизаторов 17 июня избили 37-летнего мужчину.



Как рассказывают родные пострадавшего, это произошло с 8 до 10 часов утра. Предположительно четверо мужчин напали на него, избили, после чего перенесли к дому №49 по улице Индустриальной. Сейчас избитый липчанин находится в больнице. Врачи оценивают его состояние как тяжелое – пострадавший находится в коме.



- В поисках нападавших поможет любая информация, - говорят родственники пострадавшего. – Мы просим связаться с нами по телефонам 8-904-684-20-38 и 8-904-694-91-58 всех, кто что-либо видел, знает, или владеет записями авторегистраторов.



