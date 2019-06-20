Происшествия

сегодня, 13:58

37-летний липчанин впал в кому после избиения на улице

3 3211
#драка
37-летний липчанин впал в кому после избиения на улице

Родственники пострадавшего ищут возможных свидетелей происшествия.

В Липецке на перекрестке улицы Индустриальной и Механизаторов 17 июня избили 37-летнего мужчину.

Как рассказывают родные пострадавшего, это произошло с 8 до 10 часов утра. Предположительно четверо мужчин напали на него, избили, после чего перенесли к дому №49 по улице Индустриальной. Сейчас избитый липчанин находится в больнице. Врачи оценивают его состояние как тяжелое – пострадавший находится в коме.

- В поисках нападавших поможет любая информация, - говорят родственники пострадавшего. – Мы просим связаться с нами по телефонам 8-904-684-20-38 и 8-904-694-91-58 всех, кто что-либо видел,  знает, или владеет записями авторегистраторов.

3 3211
#драка

Комментарии (3)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Африк Симон

40 минут назад
Ищите утырков, ДАВНО ПОРА ВСЕ ЭТИ РЫГАЛОВКИ ЗАКРЫТЬ!!!
ответить

Ищите утырков

48 минут назад
Которые где то рядом в какой нибудь рыгаловке рядом бухали всю ночь
ответить

Житель

сегодня, 14:14
Снова гости с капказа?
ответить

Еще в рубрике

Мужчина в одном магазине украл выпивку, в другом — закуску
#кража #магазин
6
Мужчина в одном магазине украл выпивку, в другом — закуску

сегодня, 10:16

Происшествия
27-летняя велосипедистка попала в больницу после столкновения с «Ладой»
#авария #ДТП
14
27-летняя велосипедистка попала в больницу после столкновения с «Ладой»

сегодня, 09:43

Происшествия
Звонок из Липецка лишил пенсионера 5 000 рублей
#мошенничество
3
Звонок из Липецка лишил пенсионера 5 000 рублей

сегодня, 09:26

Происшествия
Антона Бабуцидзе отправили под домашний арест
#Антон Бабуцидзе
104
Антона Бабуцидзе отправили под домашний арест

вчера, 13:09

Происшествия
«Имеет большой круг знакомств в органах федеральной власти, может запугать коллектив предприятия...»
#Антон Бабуцидзе #Свободный Сокол
118
«Имеет большой круг знакомств в органах федеральной власти, может запугать коллектив предприятия...»

вчера, 11:42

Происшествия
15-летнего телефонного террориста суд отправил на перевоспитание
#телефонный терроризм
3
15-летнего телефонного террориста суд отправил на перевоспитание

вчера, 10:29

Происшествия