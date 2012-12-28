Для решения проблем ЖКХ в Липецке создают «Клуб городского жителя»
Завтра состоится собрание инициативной группы активных горожан, которые намерены активно влиять на процессы в сфере ЖКХ.
— Мы хотим создать единое сообщество для председателей советов домов, председателей ТОС, инициативных групп и просто активных жителей нашего города, чтобы совместно решать вопросы в сфере ЖКХ, обмениваться опытом и готовить предложения для нужных горожанам изменений нормативно-правовой базы совместно с органами власти, — сказала с трибуны форума Екатерина Пинаева.
А завтра в Липецке состоится собрание инициативной группы активных жителей Липецка, намеренных активно влиять на процессы в сфере ЖКХ. В связи с этим GOROD48 задал Екатерине Пинаевой несколько вопросов.
— Екатерина Алексеевна, как родилась инициатива создания «Клуба городского жителя»?
— Для горожан всегда в приоритете были вопросы коммунальной сферы. Капремонт дома, работа управляющих компаний, качество и цена коммунальных услуг, их перерасчет за время аварий на сетях, качество водоснабжения, параметры отопления, чистота на контейнерных площадках и своевременный вывоз мусора, уборка придомовой территории, освещение и благоустройство дворов. Вопросов много — ответов мало. И вот известный общественник Владимир Таратин, который долгое время вел Школу «Управдом», недавно как-то сказал, а почему бы не создать какую-то общественную организацию, чтобы объединить тех горожан, кто желает улучшений в сфере ЖКХ?
Татьяна Соломыкина, 38 лет. Председатель Совета МКД:
— «Клуб городского жителя» я вижу в первую очередь как ликбез в сфере ЖКХ и благоустройства. В Липецке живет масса неграмотных в этих вопросах людей. Им всем нужны знания. Я знаю, о чем говорю, ведь в 2022 году я закончила Школу грамотного потребителя. Со всеми моими «одноклассниками» я поддерживаю связь. Мы помогаем друг другу в решении разных проблем. Вместе мы — сила!
И в самом деле, в Липецке живет много неравнодушных людей. Кто-то из них — старший по подъезду, кто-то — по дому. Кто-то активничает в ТОСах и СОСах, а кто-то просто является активным неравнодушным человеком. Но все, как говорится, варятся в своем соку. И мы решили, что было бы правильно организовать таких людей, объединить их. Мы начали прорабатывать идею Таратина. И решили создать чат на тему вопросов ЖКХ, к которому присоединились как жители многоквартирных домов так и жители частного сектора. Ну и естественным шагом стал следующий: создание сообщества тех, кто хочет улучшений в сфере ЖКХ. Так и появился «Клуб городского жителя»
— Чем он будет заниматься?
— Главной задачей станет проведение обучающих семинаров на тему ЖКХ. Мы уже проработали основные вопросы, с которыми сталкиваются горожане. И свели их в красочную брошюру «Азбука городского жителя», которую как разработали инициаторы создания Клуба. В ней есть все, что нужно жителю: за что отвечает управляющая компания, за что — оператор по вывозу мусора, как формируются тариф на текущий ремонт и содержание жилья, есть актуальные разделы о том, что такое ОДН или как сменить управляющую компанию? Авторский коллектив постарался представить простые алгоритмы действий, понятные каждому человеку. Это издание мы планируем выпустить тиражом в 55 тысяч экземпляров. То есть в каждый избирательный округ попадет порядка 1500 экземпляров.
Екатерина Пинаева демонстрирует сигнальный экземпляр еще одного справочника, вернее, целой книги под названием «Кто в доме хозяин?». В нем помимо информации из «Азбуки» — полная информация по всем программам и мерам поддержки в сфере ЖКХ и благоустройства, полезные статьи Жилищного кодекса. Она рассчитана уже на иной круг читателей: председателей ТОС, СОС, старших по домам. Тех, кто уже давно и почти на профессиональной основе занимается вопросами ЖКХ и благоустройства.
— В этом справочнике есть все. Причем со ссылками на источники информации, на законодательные акты. Есть раздел о региональных льготах и субсидиях в сфере ЖКХ. А заканчивается это издание программой «Мой двор». Мы хотим издать его в количестве 1 600 экземпляров к началу лета.
Дмитрий Глазков, 33 года. Председатель ТОС «Свои люди»:
— Я — выпускник Школы грамотного потребителя, а сейчас — один из ее организаторов. Липчанам просто необходимо соорганизоваться, научиться сообща решать вопросы по управлению многоквартирными домами, повышать грамотность в вопросах ЖКХ. Тем, кто в этом уже преуспел, нужно делиться своим опытом, нужно предлагать свои инициативы органам власти. Так что я — двумя руками за «Клуб городского жителя».
А еще мы хотим, чтобы «Клуб городского жителя» стал трибуной для горожан, в интересах которых власть делает много чего полезного. Но дело в том, что часто людей просто ставят перед фактом — мы вам делаем то или это. Но люди должны принимать в обсуждении этих программ самое непосредственное участие. Вот пример: Игорь Артамонов поддержал обращения липчан и депутатов горсовета и направил в этом году дополнительно еще по 5 миллионов рублей в каждый из 36 избирательных округов. Но что дополнительно войдет в программу исполнения наказов избирателей должны решать сами избиратели, ведь никто лучше их не знает территорию, на которой живет.
— Екатерина Алексеевна, а сможет ли Клуб влиять на некие глобальные вещи, выходящие за пределы дома или же даже целого округа?
— Мы этого очень хотели бы. Смотрите, если в Клуб войдут жители большинства, а лучше всех домов в Липецке, у нас появится возможность проводить диагностику исполнения муниципальных, региональных и даже федеральных программ в сфере благоустройства и ЖКХ, получать срез общественного мнения их эффективности. Давно говорят о необходимости изменений критериев для улучшения объективности рейтинга управляющих компаний. Тот, что есть у департамента ЖКХ, актуализируется раз в полгода. А ведь было бы здорово, если бы оценку УК давали сами жители! Или возьмем, например, такую инициативу от одного из наших активистов — рассылать в управляющие компании от Клуба предложений о поиске Советом дома новой управляющей организации взамен имеющейся. Ведь тогда кто-то обязательно на такую рассылку ответит. А что мы видим сейчас? Люди просто не знают об ответственных УК, которые могли бы сменить их плохо работающую «управляшку»!
Нам нужны лучшие практики в благоустройстве и сфере ЖКХ. Поэтому в «Клубе городского жителя» помимо продолжения практики обучающих семинаров мы намерены проводить встречи и онлайн–трансляции с представителями ТОС других регионов, с руководителями управляющих и ресурсоснабжающих компаний, органов исполнительной власти. Клуб, кстати, будет иметь прямой доступ к органам власти, ведь будет постоянно взаимодействовать с горсоветом, мэрией, правительством области.
Галина Некрасова, 62 года. Председатель Совета МКД:
— Я вхожу в инициативную группу Школы грамотного потребителя. С помощью приобретенных в ней знаний сумела в Госжилинспекции защитить квалификационный аттестат, который дает право быть директором управляющей компании. Уверена, что «Клуб городского жителя» поможет горожанам лучше узнать свои права в сфере управления многоквартирным домом, выборе УК, понимании ее деятельности.
— У Клуба появится собственное помещение?
— Этого очень хотелось бы. Но пока мы не являемся некоммерческой организацией, мы не можем претендовать на предоставление нам помещения, на какое то финансирование, гранты, льготы по аренде. Поэтому завтра, на собрании инициативной группы, мы обсудим возможность создания или общественного движения, или структуры НКО. Костяк для этого уже есть из числа тех, кто постоянно взаимодействует с горсоветом, кто приходит к нам с инициативами.
— А как стать членом Клуба?
— Для этого необходимо заполнить бланк заявления и прислать его скан на электронную почту club_gjitelya48@mail.ru или же сделать это лично в городском Совете депутатов. Телефон для консультаций — 8 903 028 03 14.
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