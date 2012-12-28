Для решения проблем ЖКХ в Липецке создают «Клуб городского жителя»

Завтра состоится собрание инициативной группы активных горожан, которые намерены активно влиять на процессы в сфере ЖКХ.

13 марта во время встречи губернатора Игоря Артамонова с общественниками и активными жителями Липецка в областном центре культуры депутат горсовета Екатерина Пинаева презентовала новый проект — «Клуб городского жителя».— Мы хотим создать единое сообщество для председателей советов домов, председателей ТОС, инициативных групп и просто активных жителей нашего города, чтобы совместно решать вопросы в сфере ЖКХ, обмениваться опытом и готовить предложения для нужных горожанам изменений нормативно-правовой базы совместно с органами власти, — сказала с трибуны форума Екатерина Пинаева.А завтра в Липецке состоится собрание инициативной группы активных жителей Липецка, намеренных активно влиять на процессы в сфере ЖКХ. В связи с этим GOROD48 задал Екатерине Пинаевой несколько вопросов.— Для горожан всегда в приоритете были вопросы коммунальной сферы. Капремонт дома, работа управляющих компаний, качество и цена коммунальных услуг, их перерасчет за время аварий на сетях, качество водоснабжения, параметры отопления, чистота на контейнерных площадках и своевременный вывоз мусора, уборка придомовой территории, освещение и благоустройство дворов. Вопросов много — ответов мало. И вот известный общественник Владимир Таратин, который долгое время вел Школу «Управдом», недавно как-то сказал, а почему бы не создать какую-то общественную организацию, чтобы объединить тех горожан, кто желает улучшений в сфере ЖКХ?

Татьяна Соломыкина, 38 лет. Председатель Совета МКД:



— «Клуб городского жителя» я вижу в первую очередь как ликбез в сфере ЖКХ и благоустройства. В Липецке живет масса неграмотных в этих вопросах людей. Им всем нужны знания. Я знаю, о чем говорю, ведь в 2022 году я закончила Школу грамотного потребителя. Со всеми моими «одноклассниками» я поддерживаю связь. Мы помогаем друг другу в решении разных проблем. Вместе мы — сила!

И в самом деле, в Липецке живет много неравнодушных людей. Кто-то из них — старший по подъезду, кто-то — по дому. Кто-то активничает в ТОСах и СОСах, а кто-то просто является активным неравнодушным человеком. Но все, как говорится, варятся в своем соку. И мы решили, что было бы правильно организовать таких людей, объединить их. Мы начали прорабатывать идею Таратина. И решили создать чат на тему вопросов ЖКХ, к которому присоединились как жители многоквартирных домов так и жители частного сектора. Ну и естественным шагом стал следующий: создание сообщества тех, кто хочет улучшений в сфере ЖКХ. Так и появился «Клуб городского жителя»— Главной задачей станет проведение обучающих семинаров на тему ЖКХ. Мы уже проработали основные вопросы, с которыми сталкиваются горожане. И свели их в красочную брошюру «Азбука городского жителя», которую как разработали инициаторы создания Клуба. В ней есть все, что нужно жителю: за что отвечает управляющая компания, за что — оператор по вывозу мусора, как формируются тариф на текущий ремонт и содержание жилья, есть актуальные разделы о том, что такое ОДН или как сменить управляющую компанию? Авторский коллектив постарался представить простые алгоритмы действий, понятные каждому человеку. Это издание мы планируем выпустить тиражом в 55 тысяч экземпляров. То есть в каждый избирательный округ попадет порядка 1500 экземпляров.Екатерина Пинаева демонстрирует сигнальный экземпляр еще одного справочника, вернее, целой книги под названием «Кто в доме хозяин?». В нем помимо информации из «Азбуки» — полная информация по всем программам и мерам поддержки в сфере ЖКХ и благоустройства, полезные статьи Жилищного кодекса. Она рассчитана уже на иной круг читателей: председателей ТОС, СОС, старших по домам. Тех, кто уже давно и почти на профессиональной основе занимается вопросами ЖКХ и благоустройства.— В этом справочнике есть все. Причем со ссылками на источники информации, на законодательные акты. Есть раздел о региональных льготах и субсидиях в сфере ЖКХ. А заканчивается это издание программой «Мой двор». Мы хотим издать его в количестве 1 600 экземпляров к началу лета.

Дмитрий Глазков, 33 года. Председатель ТОС «Свои люди»:



— Я — выпускник Школы грамотного потребителя, а сейчас — один из ее организаторов. Липчанам просто необходимо соорганизоваться, научиться сообща решать вопросы по управлению многоквартирными домами, повышать грамотность в вопросах ЖКХ. Тем, кто в этом уже преуспел, нужно делиться своим опытом, нужно предлагать свои инициативы органам власти. Так что я — двумя руками за «Клуб городского жителя».

А еще мы хотим, чтобы «Клуб городского жителя» стал трибуной для горожан, в интересах которых власть делает много чего полезного. Но дело в том, что часто людей просто ставят перед фактом — мы вам делаем то или это. Но люди должны принимать в обсуждении этих программ самое непосредственное участие. Вот пример: Игорь Артамонов поддержал обращения липчан и депутатов горсовета и направил в этом году дополнительно еще по 5 миллионов рублей в каждый из 36 избирательных округов. Но что дополнительно войдет в программу исполнения наказов избирателей должны решать сами избиратели, ведь никто лучше их не знает территорию, на которой живет.— Мы этого очень хотели бы. Смотрите, если в Клуб войдут жители большинства, а лучше всех домов в Липецке, у нас появится возможность проводить диагностику исполнения муниципальных, региональных и даже федеральных программ в сфере благоустройства и ЖКХ, получать срез общественного мнения их эффективности. Давно говорят о необходимости изменений критериев для улучшения объективности рейтинга управляющих компаний. Тот, что есть у департамента ЖКХ, актуализируется раз в полгода. А ведь было бы здорово, если бы оценку УК давали сами жители! Или возьмем, например, такую инициативу от одного из наших активистов — рассылать в управляющие компании от Клуба предложений о поиске Советом дома новой управляющей организации взамен имеющейся. Ведь тогда кто-то обязательно на такую рассылку ответит. А что мы видим сейчас? Люди просто не знают об ответственных УК, которые могли бы сменить их плохо работающую «управляшку»!Нам нужны лучшие практики в благоустройстве и сфере ЖКХ. Поэтому в «Клубе городского жителя» помимо продолжения практики обучающих семинаров мы намерены проводить встречи и онлайн–трансляции с представителями ТОС других регионов, с руководителями управляющих и ресурсоснабжающих компаний, органов исполнительной власти. Клуб, кстати, будет иметь прямой доступ к органам власти, ведь будет постоянно взаимодействовать с горсоветом, мэрией, правительством области.

Галина Некрасова, 62 года. Председатель Совета МКД:

— Я вхожу в инициативную группу Школы грамотного потребителя. С помощью приобретенных в ней знаний сумела в Госжилинспекции защитить квалификационный аттестат, который дает право быть директором управляющей компании. Уверена, что «Клуб городского жителя» поможет горожанам лучше узнать свои права в сфере управления многоквартирным домом, выборе УК, понимании ее деятельности.