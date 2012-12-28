«Сказали, за лог заплатили 10 миллионов. Куда они ушли и кому? Надо разобраться следствию!»
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Происшествия
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В ходе совместного рейда приставов и автоинспекторов арестованы 19 автомобилей
Трое водителей сразу же оплатили долги.
«С другими должниками были проведены разъяснительные беседы и вручены повестки на приём к судебным приставам-исполнителям, а также квитанции для оплаты долга», — сообщает пресс-служба УФССП России по Липецкой области.
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