В ходе совместного рейда приставов и автоинспекторов арестованы 19 автомобилей

Трое водителей сразу же оплатили долги.

Cудебные приставы и сотрудники Госавтоинспекции провели совместный рейд в Липецке. В результате за неделю было выявлено 32 водителя, имеющих задолженности, арестованы 19 автомобилей, трое владельцев машин оплатили долги на месте.«С другими должниками были проведены разъяснительные беседы и вручены повестки на приём к судебным приставам-исполнителям, а также квитанции для оплаты долга», — сообщает пресс-служба УФССП России по Липецкой области.