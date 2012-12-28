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35 минут назад
4

В ходе совместного рейда приставов и автоинспекторов арестованы 19 автомобилей

Трое водителей сразу же оплатили долги.

Cудебные приставы и сотрудники Госавтоинспекции провели совместный рейд в Липецке. В результате за неделю было выявлено 32 водителя, имеющих задолженности, арестованы 19 автомобилей, трое владельцев машин оплатили долги на месте.

«С другими должниками были проведены разъяснительные беседы и вручены повестки на приём к судебным приставам-исполнителям, а также квитанции для оплаты долга», — сообщает пресс-служба УФССП России по Липецкой области.
приставы
долги
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Комментарии (5)

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Как гость
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Сначала новые
Ёжик
6 минут назад
Теперь эти 19 автомобилей пропадут в неизвестном направлении
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Автохам
23 минуты назад
В цивилизованных странах частная собственность неприкосновенна.
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Горожанка
5 минут назад
в цивилизованных странах принято оплачивать свои долги своевременно, иначе есть риск вообще на улице оказаться
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Житель
26 минут назад
Теперь на стоянку и на продажу. Уже были случаи!!!!!
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