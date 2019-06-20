Липецкий дзюдоист-тяжеловес выиграл чемпионат мира, победив китайца, бразильца и украинца (ФОТО)

В Будапеште прошел чемпионат мира среди школьников.

Воспитанник областной комплексной спортивной школы (ОК СШОР) Дмитрий Якушев стал победителем чемпионата мира по единоборствам среди школьников в столице Венгрии Будапеште.

Чемпионат включал в себя соревнования по разным видам боевых искусств – карате, тхэквондо. борьбе. Наш земляк отличился в турнире по дзюдо.

На пути к «золоту» наш земляк одолел представителей Китая, Бразилии и Украины, и стал победителем в самой тяжелой весовой категории – свыше 90 кг. Тренируют новоиспеченного чемпиона Станислав Алексеев и Игорь Деулин.

Екатерина Холодяева из Липецка в тяжелой борьбе заняла 3-е место в весовой категории до 63 кг у девушек. Подготовил спортсменку Вячеслав Лупоносов.







Липчанка Холодяева на 3-й ступени пьедестала.



Была близка к пьедесталу почета и еще одна представительница липецкого дзюдо Юлия Солосина в весе свыше 70 кг. Но результат ученицы Владимира Смирнова – 5-е место.







Фото из архива участников соревнований.