Спорт

58 минут назад

В Нижнем парке голыми руками двигали грузовики, кантовали покрышки и носили железные бревна (ФОТО)

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#Силовой экстрим
В Нижнем парке голыми руками двигали грузовики, кантовали покрышки и носили железные бревна (ФОТО)

Кубок Липецка по силовому экстриму порадовал зрителей.

Мощным событием спортивного лета-2019 стал Кубок Липецка по силовому экстриму, который прошел на свежем воздухе в Нижнем парке и привлек внимание огромного количества зрителей – как специально приехавших болельщиков, так и простых зевак, с удовольствием посмотревших на схватку «больший парней».

Силой мерились шестеро атлетов из Липецка, Ельца, Курска и Тулы. Формально соревнования назывались «Кубком среди любителей», но результаты говорят о том, что атлеты отнюдь не новички в своем виде спорта. Дух захватывало уже от первого упражнения – перемещения грузовика «Scania» весом в несколько тонн.

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Дальше всех, держа за специальный трос, машину передвинул ельчанин Александр Клоков – на 9 метров и 30 сантиметров. Второе место занял Владимир Ширяев из Курска - 6,10 метра, а третий результат показал еще один атлет из Ельца Евгений Орехов - 3,70 м.

Эта троица в итоге и расположилась на пьедестале почета по сумме всех семи испытаний, с той лишь разницей, что курянин Ширяев стал победителем, а ельчане Орехов и Клоков – соответственно на 2-м и 3-м местах.

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Другими упраждениями были: становая тяга легкового автомобиля; «прогулка фермера» с двумя 80-килограммовыми баллонами и перекатывание покрышки весом 300 кг; ещё одна эстафета (погрузка на платформу двух покрышек и двух пивных кег); логлифт (подъём железного «бревна» весом 100 кг); перебрасывание 100-килограммового «камня Атласа» через полутораметровое препятствие и, наконец, метание сэндбэгов (мешков с песком) через перекладину высотой 4,5 метра.

Владимир Ширяев победил в становой тяге автомобиля, умудрившись поднять его 8 раз. В перебрасывании камней Атласа Ширяев разделил победу с Ореховым и туляком Дмитрием Попко – в течение одной минуты все трое перебросили камень 13 раз.

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А в метании сэндбэгов через высокую перекладину Ширяев и Попко поделили победу, перекинув через планку по 4 мешка.

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Камни Атласа.

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Метание сэндбэгов.

Единственный представитель Липецка Александр Кожевников в суммарном зачете занял 4-е место.

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Как сообщил президент липецкой федерации силового экстрима Денис Григорьев, 29 сентября в нашем городе пройдет Кубок и среди профессионалов, где результаты будут еще выше.

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Фото Федерации силового экстрима Липецкой области.

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#Силовой экстрим

Комментарии (2)

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Спине

19 минут назад
Мандец к старости
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Ахламонов

56 минут назад
Мы тоже в это время занимались своим любимым делом, пилили.
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