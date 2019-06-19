26 минут назад
Знаменитый балетмейстер Валерий Буран и в 75 лет в отличной форме (ФОТО)
Поздравить мэтра с юбилеем пришли его взрослые и юные ученики.
На сцене липецкого областного центра культуры, народного творчества и кино прошел юбилейный вечер «Жизнь моя в танце», посвященный 75-летию знаменитого липецкого балетмейстера основателя ансамбля «Ритм» Валерия Бурана.
О вкладе этого человека в липецкую культуру можно сказать коротко: за 48 лет существования ансамбля (основан в 1971 году) через «Ритм» прошли 10 тысяч воспитанников!
Самые преданные ученики прошлых и нынешнего поколения пришли поздравить мэтра, так что в зале было столько народу, что уместно вспомнить о яблоке, испытывающем сложности с поиском места для падения.
Приятным сюрпризом стало появление на сцене самого Валерия Бурана, причем танцы под бурные аплодисменты он исполнял несколько раз в течение концерта, показав, что он до сих пор в отличной форме.
Пожалуй, самый оригинальный подарок преподнесли Бурану руководители ОЦКиНТ, которые пообещали, что ансамбль «Ритм», не утративший былой популярности у липчан, теперь будет носить имя Валерия Бурана.
Видео Аркадия и Максима Свиридовых.
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все пляшут и танцуют ай на нэ!