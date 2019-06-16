Общество
35 минут назад
Липчане в Чечне поделились опытом создания особых экономических зон
В Министерстве экономического развития Чеченской Республики состоялась встреча рабочей группы по созданию особо экономической зоны. В рабочую группу входят и представители Липецкой экономической зоны.
"Липецкая область имеет большой опыт по привлечению резидентов в ОЭЗ, и охотно готова поделится с своим опытом. Наши области имеют большой опыт торгово-экономического сотрудничества, так как многие компании имеют большой опыт работы в нашей республики и тот факт, что первые торговые дома в Чеченской республике были открыты липецкими компаниями тому лишнее доказательство", говорится в сообщении представительства Чеченской Республики в Липецкой области в Инстаграм.
"Липецкая область имеет большой опыт по привлечению резидентов в ОЭЗ, и охотно готова поделится с своим опытом. Наши области имеют большой опыт торгово-экономического сотрудничества, так как многие компании имеют большой опыт работы в нашей республики и тот факт, что первые торговые дома в Чеченской республике были открыты липецкими компаниями тому лишнее доказательство", говорится в сообщении представительства Чеченской Республики в Липецкой области в Инстаграм.
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