Общество
30 минут назад
На силикатных озерах утонул мужчина
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Тело погибшего достали водолазы.
Сегодня вечером на Силикатных озерах в Липецке утонул мужчина средних лет.
Как стало известно GOROD48, он отдыхал в компании друзей. Решил искупаться. Его долго не было. Товарищи забеспокоились и начали сами пытаться найти мужчину, но им этого не удалось. В итоге на землю его вернули спасатели. Предположительно перед заплывом он употреблял алкоголь.
Как стало известно GOROD48, он отдыхал в компании друзей. Решил искупаться. Его долго не было. Товарищи забеспокоились и начали сами пытаться найти мужчину, но им этого не удалось. В итоге на землю его вернули спасатели. Предположительно перед заплывом он употреблял алкоголь.
1 253
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