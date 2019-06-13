На силикатных озерах утонул мужчина

Тело погибшего достали водолазы.

Сегодня вечером на Силикатных озерах в Липецке утонул мужчина средних лет.



Как стало известно GOROD48, он отдыхал в компании друзей. Решил искупаться. Его долго не было. Товарищи забеспокоились и начали сами пытаться найти мужчину, но им этого не удалось. В итоге на землю его вернули спасатели. Предположительно перед заплывом он употреблял алкоголь.

