Общество

30 минут назад

На силикатных озерах утонул мужчина

1 253
#Утопленник
На силикатных озерах утонул мужчина

Тело погибшего достали водолазы.

Сегодня вечером на Силикатных озерах в Липецке утонул мужчина средних лет.

Как стало известно GOROD48, он отдыхал в компании друзей. Решил искупаться. Его долго не было. Товарищи забеспокоились и начали сами пытаться найти мужчину, но им этого не удалось. В итоге на землю его вернули спасатели. Предположительно перед заплывом он употреблял алкоголь.
1 253
#Утопленник

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

....

8 минут назад
что ни день то утопленники
ответить

Еще в рубрике

У уличных торговцев отобрали квас и трикотаж
37
У уличных торговцев отобрали квас и трикотаж

сегодня, 19:55

Общество
Игорь Артамонов: вернуть людям уверенность в будущем
Игорь Артамонов: вернуть людям уверенность в будущем

сегодня, 18:21

Общество
Водитель маршрутки, промчавшийся по переходу на красный свет, оштрафован
#правила дорожного движения
17
Водитель маршрутки, промчавшийся по переходу на красный свет, оштрафован

сегодня, 14:56

Общество
Знак «За заслуги перед городом Липецком» достался «эсерше»-«миллионерше»
#Евдокия Бычкова #награждение
125
Знак «За заслуги перед городом Липецком» достался «эсерше»-«миллионерше»

сегодня, 13:31

Общество
«Пожалуйста, примите меры против загорающего таксиста!» (ФОТО)
#Автохамы #машины #парковки
77
«Пожалуйста, примите меры против загорающего таксиста!» (ФОТО)

сегодня, 12:26

Общество
За месяц продуктовая корзина в Липецкой области подорожала на 120 рублей
#Цены #потребительская корзина #яйца
42
За месяц продуктовая корзина в Липецкой области подорожала на 120 рублей

сегодня, 11:58

Общество