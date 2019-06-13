Происшествия

25 минут назад

По делу о поножовщине в «Ригеле» вынесен мягкий приговор

3 382
#поножовщина
По делу о поножовщине в «Ригеле» вынесен мягкий приговор

Вступил в законную силу приговор Елецкого городского суда по делу о драке и поножовщине в ночном клубе «Ригель».

Напомним, что летом прошлого года в елецком клубе «Ригель» произошел конфликт между двумя группами отдыхающих. В одной были местный авторитет Александр Чукардин и его знакомый Далер Хайдакулов, в другой житель Ханты-Мансийска Виталий Фалько его племянник Роман.

Во время драки Романа Фалько ударили ножом в грудь и живот. В свою очередь Виталий Фалько тоже взялся за нож, нанес Александру Чукардину несколько ножевых ранений и отрезал ему кусок уха. 

В результате потерпевшему были причинены резаные раны головы, лица, шеи, плеча и грудной клетки, причинившие легкий вред здоровью, а также резаное ранение левой ушной раковины, повлекшее вред здоровью средней тяжести.

Виталий Фалько скрылся, был объявлен в розыск, задержан в Тюменской области и заключен под стражу.

В ходе следствия ему предъявили обвинение по ч. 2 ст.112 УК РФ.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области, в суде Фалько выдвинул версию о причинении потерпевшему телесных повреждений в состоянии крайней необходимости, поскольку его действия носили исключительно защитный характер.

Однако такая позиция была опровергнута государственным обвинителем.

Принимая во внимание смягчающие обстоятельства, положительные данные о личности подсудимого, суд приговорил его к 1 году 8 месяцам лишения свободы в колонии-поселении.

Приговор суда вступил в законную силу.
3 382
#поножовщина

Комментарии (3)

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Упс

3 минуты назад
Вот так пацан с Севера растусовал: кто блатной-кто шерстяной!
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Вот и все блатные

8 минут назад
Как понтиться так блатной. Как что так мусорской)))
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!!!!

10 минут назад
Это теперь что, Чукарда стал терпилой??????(( Да уж, не по понятиям! Уважаемые люди не поймут.
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