По делу о поножовщине в «Ригеле» вынесен мягкий приговор

Вступил в законную силу приговор Елецкого городского суда по делу о драке и поножовщине в ночном клубе «Ригель».

Напомним, что летом прошлого года в елецком клубе «Ригель» произошел конфликт между двумя группами отдыхающих. В одной были местный авторитет Александр Чукардин и его знакомый Далер Хайдакулов, в другой житель Ханты-Мансийска Виталий Фалько его племянник Роман.



Во время драки Романа Фалько ударили ножом в грудь и живот. В свою очередь Виталий Фалько тоже взялся за нож, нанес Александру Чукардину несколько ножевых ранений и отрезал ему кусок уха.



В результате потерпевшему были причинены резаные раны головы, лица, шеи, плеча и грудной клетки, причинившие легкий вред здоровью, а также резаное ранение левой ушной раковины, повлекшее вред здоровью средней тяжести.



Виталий Фалько скрылся, был объявлен в розыск, задержан в Тюменской области и заключен под стражу.



В ходе следствия ему предъявили обвинение по ч. 2 ст.112 УК РФ.



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области, в суде Фалько выдвинул версию о причинении потерпевшему телесных повреждений в состоянии крайней необходимости, поскольку его действия носили исключительно защитный характер.



Однако такая позиция была опровергнута государственным обвинителем.



Принимая во внимание смягчающие обстоятельства, положительные данные о личности подсудимого, суд приговорил его к 1 году 8 месяцам лишения свободы в колонии-поселении.



Приговор суда вступил в законную силу.

