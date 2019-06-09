Происшествия

33 минуты назад

В Грязях два человека серьезно пострадали в ДТП

594
#дтп
1
В Грязях два человека серьезно пострадали в ДТП

В Грязях столкнулись "Лада Гранта" и "ВАЗ-21015"

Сегодня в Грязях столкнулись автомобили "Лада Гранта" и "ВАЗ-21015", говорится в сообщении паблика "Подслушано Грязи".

После удара "Гранты", "пятнадцатая" врезалась в дерево.

По словам очевидцев, в "пятнадцатой" пострадали пассажир и водитель. У водителя перелом таза.
img-big-0
img-big-1
img-small-0
img-small-1
594
#дтп
1

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

В Липецке утонул 20-летний студент из Дагестана
#происшествие на воде
1
В Липецке утонул 20-летний студент из Дагестана

сегодня, 20:34

Происшествия
В Липецке горит садовый дом
#пожар
В Липецке горит садовый дом

сегодня, 20:15

Происшествия
В Липецке молния ударила в многоэтажный дом
#молния #дом
11
В Липецке молния ударила в многоэтажный дом

сегодня, 20:08

Происшествия
В Липецкой области в пруду утонул мужчина
#Происшествие на воде
4
В Липецкой области в пруду утонул мужчина

сегодня, 18:53

Происшествия
На выезде из Липецка столкнулись «Лада» и «BMW»
#ДТП
37
На выезде из Липецка столкнулись «Лада» и «BMW»

сегодня, 16:32

Происшествия
Пропавший в Липецке пенсионер нашелся
#поиск пропавших
6
Пропавший в Липецке пенсионер нашелся

сегодня, 11:45

Происшествия