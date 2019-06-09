Происшествия
33 минуты назад
В Грязях два человека серьезно пострадали в ДТП
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В Грязях столкнулись "Лада Гранта" и "ВАЗ-21015"
Сегодня в Грязях столкнулись автомобили "Лада Гранта" и "ВАЗ-21015", говорится в сообщении паблика "Подслушано Грязи".
После удара "Гранты", "пятнадцатая" врезалась в дерево.
По словам очевидцев, в "пятнадцатой" пострадали пассажир и водитель. У водителя перелом таза.
После удара "Гранты", "пятнадцатая" врезалась в дерево.
По словам очевидцев, в "пятнадцатой" пострадали пассажир и водитель. У водителя перелом таза.
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