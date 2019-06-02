Липецкие «русалки» по-прежнему сильнейшие в стране

И Крапивина, и Ермакова гарантировали себе участие в чемпионате мира по водным видам спорта.



Чемпионат России по плаванию в открытой воде в поселке Сенной Темрюкского района Краснодарского края уже принес представителям одной из сильнейших в стране липецкой школы марафонского плавания две медали – «золото» Анастасии Крапивиной на дистанции 10 км и «серебро» Валерии Ермаковой в заплыве на 5 км.



Участница Олимпийских Игр-2016 Крапивина весь заплыв держалась в лидирующем «пелотоне», а за несколько сотен метров до финиша ускорилась так, что соперницы уже не могли за ней угнаться. В итоге победное время Анастасии (2 часа 9 минут и 1 секунда) оказалось на две секунды лучше, чем у приплывшей следом Марии Новиковой из Волгограда (2:09.03). Третье место заняла Анастасия Басалдук (Московская область) - 2:09.07.



Еще одна липчанка Валерия Ермакова на олимпийской «десятке» осталась без медали, финишировав 4-й (2:09.26), а юная Алиса Скорнякова показала 7-й результат (2:09.59).



Ермакова взяла свое на дистанции 5 км. Здесь тоже развернулась нешуточная борьба на финише. Вперед ушла волгоградская спортсменка Мария Новикова, которая и стала чемпионкой (1:04:59,04).



За остальные призовые места разгорелась борьба между липчанками Ермаковой и Крапивиной, Екатериной Сорокиной из Перми и Мариной Бабкиной из Тульской области. О накале этого противостояния говорит тот факт, что всех спортсменок на финише разделили 27 сотых секунды. Ермакова заняла второе место (1:05:06,40), опередив замкнувшую призовую «тройку» (1:05:06,42) на две сотые секунды. Крапивино на этот раз поделила 4-е и 5-е места с Бабкиной (у обеих 1:05:06,67).



Теперь самое главное – по два сильнейших спортсмена на каждой дистанции проходили отбор в национальную сборную России для участия в чемпионате мира по водным видам спорта, который стартует 12 июля в корейском Кванджу. Крапивина поплывет на нем «десятку», а Ермакова – «пятерку».



Представители «сильного пола» из Липецка пока не завоевали в чемпионате России ни одной награды. Ближе всех к этому был Роман Карякин на дистанции 5 км, но финишировал 4-м (57:17,03), уступив бронзовому призеру из Волгограда 8 десятых секунды.



Сегодня в Сенном состоится эстафета 4х1250 метров, а завтра - заплывы на 16 км.

