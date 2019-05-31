Двух выпускников удалили с ЕГЭ по истории и химии за шпаргалки

ЕГЭ по истории и химии в основной период прошел в Липецкой области. ЕГЭ по истории сдавали 774 выпускника, по химии – 682 человека.

Как сообщает пресс-служба управления науки и образования Липецкой области, два участника ЕГЭ по истории и химии удалены с экзаменов за использование шпаргалок.



Никаких сбоев при печати контрольно-измерительных материалов непосредственно в аудиториях перед участниками экзамена не произошло. Сканирование бланков в штабе также прошло без сбоев.



Система видеонаблюдения в пунктах проведения экзаменов работала в штатном режиме. Также велось онлайн наблюдение в ситуационно-информационном центре управления образования и науки Липецкой области.



На выполнение работы по химии дается отводилось 3 часа 30 минут. ЕГЭ по истории необходимо было написать в течение 3 часов 55 минут.



Следующий ЕГЭ пройдет 3 июня. В этот день участники сдадут второй обязательный ЕГЭ в основной период – по русскому языку. Экзамен планирует сдавать более 4800 человек. На выполнение экзамена по русскому языку отводится 3 часа 30 минут. Дата объявления результатов экзамена не позднее 20 июня 2019 года.

