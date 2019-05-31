Общество

сегодня, 16:52

Двух выпускников удалили с ЕГЭ по истории и химии за шпаргалки

609
#ЕГЭ
Двух выпускников удалили с ЕГЭ по истории и химии за шпаргалки

ЕГЭ по истории и химии в основной период прошел в Липецкой области. ЕГЭ по истории сдавали 774 выпускника, по химии – 682 человека. 

Как сообщает пресс-служба управления науки и образования Липецкой области, два участника ЕГЭ по истории и химии  удалены с экзаменов за использование шпаргалок. 

Никаких сбоев при печати контрольно-измерительных материалов непосредственно в аудиториях перед участниками экзамена не произошло. Сканирование бланков в штабе также прошло без сбоев.  

Система видеонаблюдения в пунктах проведения экзаменов работала в штатном режиме. Также велось онлайн наблюдение в ситуационно-информационном центре управления образования и науки Липецкой области.

На выполнение работы по химии дается отводилось 3 часа 30 минут. ЕГЭ по истории необходимо было написать в течение 3 часов 55 минут.  

Следующий ЕГЭ пройдет 3 июня. В этот день участники сдадут второй обязательный ЕГЭ в основной период – по русскому языку. Экзамен планирует сдавать более 4800 человек. На выполнение экзамена по русскому языку отводится 3 часа 30 минут. Дата объявления результатов экзамена не позднее 20 июня 2019 года. 
609
#ЕГЭ

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Празднование Дня защиты детей внесёт изменения в схемы движения пассажирского транспорта
#траспорт
3
Празднование Дня защиты детей внесёт изменения в схемы движения пассажирского транспорта

сегодня, 17:02

Общество
На ремонтируемом участке проспекта Победы завтра начнут вырубать деревья
#проспект Победы
28
На ремонтируемом участке проспекта Победы завтра начнут вырубать деревья

сегодня, 15:40

Общество
Липецкая область — восьмая по спокойной криминогенной обстановке
#преступность
10
Липецкая область — восьмая по спокойной криминогенной обстановке

сегодня, 15:21

Общество
Автохамы еще и безбожники? (ФОТО)
#Автохамы #машины #парковки
48
Автохамы еще и безбожники? (ФОТО)

сегодня, 14:21

Общество
Женщина на автобусе подрезала легковушку
#Авария #ДТП
52
Женщина на автобусе подрезала легковушку

сегодня, 12:49

Общество
Спасатели предупреждают о грозах с сильным ветром и ливнях с градом
19
Спасатели предупреждают о грозах с сильным ветром и ливнях с градом

сегодня, 12:38

Общество