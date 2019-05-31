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сегодня, 12:49

Женщина на автобусе подрезала легковушку

10 755
#Авария #ДТП
1
Женщина на автобусе подрезала легковушку

Инцидент попал на запись видеорегистратора.

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В редакцию GOROD48 прислали видео с конфликтной ситуацией на дороге в Липецке.

Автор записи рассказал, его автомобиль был «по-хамски подрезан пассажирским автобусом».

- Чудом удалось избежать аварии, - рассказывает водитель легкого автомобиля. – Место действия: перекресток Гагарина – Плеханова. Остановка в ожидании стрелки на поворот на Плеханова. За рулем автобуса  – женщина, выглядывающая из автобуса после проезда поворота.

10 755
#Авария #ДТП
1

Комментарии (10)

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Гость

6 минут назад
Такая же фигня была четыре дня назад на под'езде к ЗПД. Автобус точно так прижал меня,создав аварийную ситуацию. Жалею,что не было регистратора.... еще и правила мне посоветовал учить....кретин.
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Да уж!

11 минут назад
Это судьбой обиженная баба, злобящаяся на всех и вся. Нормальная женщина разве на автобусе работать будет???
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Деймос

15 минут назад
Гость, там от остановки совершенно спокойно можно въехать на эту полосу автобусу. Многие так делают. Если нет места, то другие водители общественного транспорта просто стоят и ждут, пока полоса станет свободной и загорится светофор на пересечении "Интернациональная-Гагарина" и поток машин сзади прекратится. Подчеркиваю, что многие так делают водители автобусов! Но не все!
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777

17 минут назад
Обычная липецкая бабища!
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Анна

18 минут назад
На каждом шагу такое хамство и бардак
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Елена

28 минут назад
Автор видео,напишите заявление в ГИБДД
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*

29 минут назад
Бабам всё можно, они ведь слабый пол и мозги не в порядке.
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ндаа

34 минуты назад
А чему вы удивляетесь. В Липецке все так ездят.
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Гость

34 минуты назад
А как ей вообще было попасть в нужный ряд с остановки?
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Алексей. А

35 минут назад
Можно каждый день пр три видео такие выкладывать, уже писать не о чем.
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