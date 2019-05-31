Общество
сегодня, 12:49
Женщина на автобусе подрезала легковушку
Инцидент попал на запись видеорегистратора.
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В редакцию GOROD48 прислали видео с конфликтной ситуацией на дороге в Липецке.
Автор записи рассказал, его автомобиль был «по-хамски подрезан пассажирским автобусом».
- Чудом удалось избежать аварии, - рассказывает водитель легкого автомобиля. – Место действия: перекресток Гагарина – Плеханова. Остановка в ожидании стрелки на поворот на Плеханова. За рулем автобуса – женщина, выглядывающая из автобуса после проезда поворота.
Автор записи рассказал, его автомобиль был «по-хамски подрезан пассажирским автобусом».
- Чудом удалось избежать аварии, - рассказывает водитель легкого автомобиля. – Место действия: перекресток Гагарина – Плеханова. Остановка в ожидании стрелки на поворот на Плеханова. За рулем автобуса – женщина, выглядывающая из автобуса после проезда поворота.
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Да уж!
Деймос
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Анна
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ндаа
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