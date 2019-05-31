Женщина на автобусе подрезала легковушку

Инцидент попал на запись видеорегистратора.

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В редакцию GOROD48 прислали видео с конфликтной ситуацией на дороге в Липецке.



Автор записи рассказал, его автомобиль был «по-хамски подрезан пассажирским автобусом».



- Чудом удалось избежать аварии, - рассказывает водитель легкого автомобиля. – Место действия: перекресток Гагарина – Плеханова. Остановка в ожидании стрелки на поворот на Плеханова. За рулем автобуса – женщина, выглядывающая из автобуса после проезда поворота.



