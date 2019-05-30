Дела ФК «Елец» все хуже: безвыигрышная серия достигла уже 3-х матчей

В этом году ельчане выигрывают только у молодежных команд.

Перенесенный матч 4-го тура СФФ «Центр» (третий дивизион) футбольный «Елец» на своем поле проиграл «Металлургу-ОЭМК» из Старого Оскола – 1:2.

Счет не вполне отражает тотального преимущества на поле старооскольской команды: за весь первый тайм ельчане не создании ни одного опасного момента и лишь один раз пробили даже не в створ, а в сторону ворот гостей.

«Металлурги» же, не использовав несколько стопроцентных возможностей. Все равно сумели решить все свои проблемы до перерыва: на 23-й минуте старооскольксий форвард Сергей Иванов легко убежал один на один с вратарем и закатил мяч в нижний угол – 0:1, а на 38-й минуте гости убежали к чужим воротам уже вдвоем, и Владислав Фасхутдинов без труда поразил цель – 0:2.

Во втором тайме, как говорится, «Металлург-ОЭМК» имел гораздо больше возможностей увеличить счет, чем ельчане его сократить. И все-таки в редкой атаке «Ельцу» улыбнулась удача: в середине тайма Александр Молодцов нанес удар по чужим воротам наудачу и мяч влетел в сетку.

Гости из Старого оскола заканчивали встречу вдесятером: Иванов булл удален за две желтые карточки. Но воспользоваться этим «Елец» не успел: поезд давно ушел.

Май для подопечных Юрия Адоньева выдался печальным: команда вылетела из Кубка СФФ «Центр», не блещет в чемпионате. С учетом кубкового фиаско безвыигрышная серия «Ельца» достигла уже 3-х матчей. Оттого и зрителей на стадионе «Труд» теперь днем с огнем не сыщешь – приходят в основном лишь друзья и родственники самих футболистов.

В нынешнем сезоне «Елец» выиграл лишь два матча, и оба у молодежных команд, являющихзся дублерами других клубов: липецкого «Металлурга-М» - 1:0 и курского «Авангарда-М». Если же соперник взрослый, то победа «Ельцу» не светит. Грустно для команды, некогда неплохо выступавшей в профессиональном втором дивизионе.

ФК «Елец» - «Металлург-ОЭМК» (Старый Оскол) - 1:2 (0:2)

Голы: С.Иванов, 23 (0:1). Фасхутдинов, 38 (0:2). Ал-р Молодцов, 69 (1:2).

ФК «Елец»: 1. Баженов (к). 19. А.А.Ролдугин. 12. Карпухин. 4. Хмелевской. 11. М.Иванов. 7. Чечурин (20. Элларян, 49). 21. Головкин. 8. Курышев. 15. Окорочков. 17. Бацевичус (18. Марушко, 46; 22. Лошкарёв, 80). 9. Ал-р Молодцов.

«Металлург-ОЭМК»: 26. Коршиков. 29. Христов. 4. Сергачёв. 2. Завьялов. 17. С.Савельев. 14. Черкасских (к). 20. Шаталов (15. Харитонов, 59). 9. Баркалов. 11. Колчев (8. Гайн, 66; 5. Жилмостных, 90+). 12. Фасхутдинов. 93. С.Иванов (23. Михалицын, 90+).

Предупреждения: Карпухин, 31. Шаталов, 52. Окорочков, 66. Завьялов, 74. М.Иванов, 83. Фасхутдинов, 85. Удаление: М.Иванов, 90+ (2ж.).

Судьи А.Качанов, В.Махрин, Н.Стебаков (всё - Орёл). Инспектор С.Сухомлинов (Липецк).

29 мая. Елец. Стадион Труд. 250 зрителей.