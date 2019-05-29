Под Липецком изуродовали женщину

Добычей грабителя стал телевизор и сотовый телефон жертвы.

В Липецком районном суде завершился полугодовой процесс по уголовному делу о разбое - подсудимый не признавал вины в совершении инкриминируемого ему преступления, открытого хищения телевизора.



Из обстоятельств дела следует, что злоумышленник совместно со своей сожительницей, знакомой с потерпевшей, приехал к ней домой в гости в 4 часа утра в январе прошлого года. Во время распития спиртного гостю понравился телевизор. Мужчина взял его с тумбочки и вышел с ним на улицу, игнорируя, как написано в полицейском рапорте, «законные требования потерпевшей о возврате имущества».



Грабитель погрузил телевизор в свой автомобиль. В это время хозяйка квартиры взяла кирпич и метнула его а машину, «стремясь воспрепятствовать хищению». Лучше бы женщина этого не делала: в ответ преступник жестоко избил ее, сломав скуловую кость лица, «тем самым, подавив сопротивление потерпевшей, удержал похищенное имущество». Оставив избитую лежащей на снегу без сознания, грабитель «быстро скрылся на автомобиле с похищенным телевизором и ее сотовым телефоном». Мобильник он выбросил в окно по дороге, а «телевизор спрятал в г.Липецке в одном из коровников».



Далее по тексту обвинительного приговора: «Лицо потерпевшей, по показаниям очевидцев, после нанесения ей ударов, было похоже на кусок мяса. Получив серьёзную психологическую травму и неизгладимый шрам на лице, она несколько месяцев не могла выйти из дома, жила у родственников, которые за ней ухаживали».



За полтора года, истекшие с момента совершения преступления, «подсудимый искренне не раскаялся в содеянном, фактически отдал ей лишь 4500 рублей за телефон. Найдя при этом деньги на платного адвоката, он ссылался на отсутствие денежных средств в счет полного возмещения морального вреда, причиненного потерпевшей».



Сторона защиты в уголовном процессе пыталась добиться переквалификации действий подсудимого на грабеж и причинение легкого вреда здоровью, но суд признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст.162 УК РФ («разбой, совершенный с применением насилия, опасного для здоровья». Мужчину приговорили к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Осужденного взяли под стражу в зале суда. По данным пресс-службы прокуратуры области, с него взыскали 200 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда и 75 тысяч рублей процессуальных издержек.