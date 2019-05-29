Происшествия

27 минут назад

Под Липецком изуродовали женщину

11 1349
#грабеж
Под Липецком изуродовали женщину

Добычей грабителя стал телевизор и сотовый телефон жертвы.

В Липецком районном суде завершился полугодовой процесс по уголовному делу о разбое - подсудимый не признавал вины в совершении инкриминируемого ему преступления, открытого хищения телевизора.

Из обстоятельств дела следует, что злоумышленник совместно со своей сожительницей, знакомой с потерпевшей, приехал к ней домой в гости в 4 часа утра в январе прошлого года. Во время распития спиртного гостю понравился телевизор. Мужчина взял его с тумбочки и вышел с ним на улицу, игнорируя, как написано в полицейском рапорте, «законные требования потерпевшей о возврате имущества».

Грабитель погрузил телевизор в свой автомобиль. В это время хозяйка квартиры взяла кирпич и метнула его а машину, «стремясь воспрепятствовать хищению». Лучше бы женщина этого не делала: в ответ преступник жестоко избил ее, сломав скуловую кость лица, «тем самым, подавив сопротивление потерпевшей, удержал похищенное имущество». Оставив избитую лежащей на снегу без сознания, грабитель «быстро скрылся на автомобиле с похищенным телевизором и ее сотовым телефоном». Мобильник он выбросил в окно по дороге, а «телевизор спрятал в г.Липецке в одном из коровников».

Далее по тексту обвинительного приговора: «Лицо потерпевшей, по показаниям очевидцев, после нанесения ей ударов, было похоже на кусок мяса. Получив серьёзную психологическую травму и неизгладимый шрам на лице, она несколько месяцев не могла выйти из дома, жила у родственников, которые за ней ухаживали».

За полтора года, истекшие с момента совершения преступления, «подсудимый искренне не раскаялся в содеянном, фактически отдал ей лишь 4500 рублей за телефон. Найдя при этом деньги на платного адвоката, он ссылался на отсутствие денежных средств в счет полного возмещения морального вреда, причиненного потерпевшей».

Сторона защиты в уголовном процессе пыталась добиться переквалификации действий подсудимого на грабеж и причинение легкого вреда здоровью, но суд признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст.162 УК РФ («разбой, совершенный с применением насилия, опасного для здоровья». Мужчину приговорили к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Осужденного взяли под стражу в зале суда. По данным пресс-службы прокуратуры области, с него взыскали 200 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда и 75 тысяч рублей процессуальных издержек.
11 1349
#грабеж

Комментарии (11)

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Не а че!

1 минуту назад
Все нормуль, все по-путински!.
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дед

3 минуты назад
Стильный паря на фотке,в нижнем белье или кальсонах,неразберу со слепу.
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житель

5 минут назад
(Мобильник он выбросил в окно по дороге, а «телевизор спрятал в г.Липецке в одном из коровников».) Какие в Липецке коровники,не У.варкиной случайно?
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Не , Путала !

6 минут назад
Тебе понравился закон ,ты взял влепил, А челу понравился ящик ,он взял ,пошёл у нёс ,А где разница, обоснуй, слышь?!
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блин

6 минут назад
Че так мало дали???этим тварям котор с женщинами такие крутые лет 20 отвешивать,
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Не а че ., Путин , а ты кто ? Вообще?

9 минут назад
Тебе можно все по беспределке , Все законы от вольного ,А че ты мне указываешь, ты ,Путин!?
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Городу 48

10 минут назад
Зачем Вы пишите про прошлогодние события? Людям не интересны движения уголовных дел в прокуратуру , в суд, им нужны свежие новости..Это вас менты тупомордые научили писать только о делах направленных в суд? Это не новость, это статистический отчет, который совершенно не нужен никому....Пишите тогда заголовки соответствующие: ПОД ЛИПЕЦКОМ ИЗУРОДОВАЛИ ЖЕНЩИНУ В ПРОШЛОМ ГОДУ.......
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Не нормуль

11 минут назад
А че Все по-путински !, Хочу ТВАРЮ , Путин что хочет творит , я тоже хочу ,что хочу творю,В стране все равно закон по беспределке !.
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МИРОТВОРЕЦ

11 минут назад
всей правды мы не узнаем ... правду знают ОН и ОНА ... но в очередной раз убеждаюсь Липецк это убожество ... быдлячий город....город стукачей
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Липчанин

13 минут назад
А че эт так лайтово??? Лет на 15 за такое деяние, что бы не возникало желание у других!
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