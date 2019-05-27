Спорт

15 минут назад

Как «Металлург» на последних минутах вырвал победу в «матче года»

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#Футбол #"Металлург" #видео
Как «Металлург» на последних минутах вырвал победу в «матче года»

Видеообзор победы, которая открыла нашей команде прямую дорогу к «бронзовым» медалям.

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За тур до финиша футбольного сезона липецкий «Металлург» сохраняет отличные шансы на «бронзовые» медали группы «Центр».

Для возрождающейся команды, которая десять лет не видела наград, это может стать важным достижением.

Из борьба за призовое место «Металлург» не выбыл благодаря вчерашней победе в Саратове над грозным «Соколом», который липчане заодно лишили шансов на победу в турнире («соколята» остались вторыми, а в ФНЛ вышло столичное «Торпедо»). «Металлург» устраивала только победа, до последнего счет был ничейным – 1:1, но «сталевары» на 88-й минуте сумели забить победный гол с пенальти. Отчет о матче находится здесь, но теперь у болельщиков есть возможность увидеть все своими глазами.

Добавим, что в заключительном матча сезона «Металлург» 2 июня принимает на своем поле «Квант» из Обнинска.

Исходный видеоматериал ПФК "Сокол" (Саратов)

Положение команд

М

Команда

И

В

Н

П

Р-М

О

1

Торпедо М

25

19

5

1

44-16

62

2

Сокол

25

17

4

4

48-18

55

3

Металлург

25

14

6

5

42-24

48

4

Динамо Бк

25

15

3

7

40-20

48

5

Зоркий

25

10

6

9

40-30

36

6

Калуга

25

10

5

10

30-29

35

7

Квант

25

7

10

8

34-31

31

8

Химик

25

9

4

12

24-33

31

9

Ротор-2

25

9

3

13

29-45

30

10

Салют

25

6

10

9

22-30

28

11

Рязань

25

7

7

11

24-30

28

12

Сатурн

25

4

8

13

20-38

20

13

Строгино

25

5

2

18

19-42

17

14

Химки-М

25

1

11

13

21-51

14

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#Футбол #"Металлург" #видео

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