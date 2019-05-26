«Металлург» вырвал важнейшую победу в Саратове на последних минутах

Теперь нашей команде остался последний шаг до «бронзы».

Липецкий «Металлург» выиграл одну из самых сложных и одновременно ключевую игру сезона – в Саратове у «Сокола» - 2:1, забив победный мяч с назначенного за игру рукой пенальти на последней минуте.

Этот матч можно назвать еще «почти бронзовым»: теперь для завоевания первых за 10 лет медалей нашей команде остался один заключительный шаг – победить 2 июня дома «Квант» из Обнинска.

Добирался до Саратова «Металлург» с приключениями: из-за поломки автобуса в 140 км от Саратова команда провела долгие три часа в чистом (отнюдь не футбольном) поле. На выручку пришел «Сокол», приславший за нашими парнями свой автобус – все-таки конкуренция конкуренцией, а дружба дружбой (спасибо вам, ребята!).

Каждой команде в сегодняшнем матче было что терять. «Соколы» до сегодняшнего дня еще не утратили теоретических шансов обогнать столичное «Торпедо» и завоевать путевку в ФНЛ.

«Металлургу» же победа была необходима «кровь из носу»: конкуренты из брянского «Динамо» весной только побеждают, и сегодня выиграли в Рязани – 1:0. В случае любого другого результата, кроме победы, «Металлург» перед последним туром пропустил бы соперников вперед и значит зависел бы уже не от самого себя.

Матч начался с момента «Сокола» на 8-й минуте. Судья усмотрел нарушения в действиях нашего защитника Константина Титова и назначил штрафной на правом фланге атаки хозяев, которые являются одними из лучший в «Центре» по розыгрышам стандартов. Ярослав Краснов покатил мяч под удар Евгению Дудикову – игроку, который забивал «Металлургу» в трех подряд (!) последних матчах сегодняшних соперников, но на этот раз волжский защитник-бомбардир промазал.

Ответ «Металлурга» был не менее опасным. На 21-й минуте игравший на острие атаки Сергей Чернышов устроил «пляску» в чужой штрафной и бил наверняка низом в дальний угол, но мяч прокатился в сантиметрах от штанги.

Липчане были активнее до перерыва, не раз удачно применяли прессинг на чужой половине поля. Это и позволило открыть счет. На 27-й минуте Чернышов перехватил пас чужого защитника и бросил в прорыв Андрея Овчинникова, который с линии штрафной по обводящей дуге отправил мяч впритирку со штангой – 1:0!

Спустя всего 4 минуты еще один перехват – на этот раз Николая Иванникова - привел к тому, что Чернышов вновь оказался на ударной позиции, но пущенный словно из пушки мяч просвистел над перекладиной.

И все же на перерыв команды ушли при равном счете. На 40-й минуте только вышедший на замену вместо травмированного Александра Перчонка другой форвард Игорь Бугаенко заработал угловой. К слову, в этом эпизоде мяч, видимо, сначала покинул пределы поля от ноги саратовского футболиста, а уж затем коснулся нашего Илью Баульчева, который за споры с судьями по этому эпизоду увидел перед собой желтую карточку. Корнер саратовцы разыграли передачей на ближнюю штангу, откуда последовал сброс головой на дальнюю (домашняя заготовка!), где мяч подкараулил Федор Дворников и ударом головой записал на свой счет 12-й гол в сезоне, догнав на ту минуту в споре бомбардиров нашего Иванникова – 1:1.

Во втором тайме хозяева поля старались больше зарабатывать стандартов, так как в их исполнении они были особенно опасны. «Металлург» больше времени начал проводить в обороне, но отвечал опасными контратаками. На 63-й минуте только чудо уберегло «Сокол» от гола: капитан нашей команды Евгений Фролов «перекусил» чужую атаку и сам устремился вперед поддержать партнеров. Чернышов увидел его забегание слева и вовремя выкатил мяч – последовал могучий удар в ближний угол, но мяч со звоном отразила штанга.

Ближе к концу матча у «Металлурга» захромал и покинул поле стержень нашей команды Роман Войдель, уступивший место Сергею Белоусову. Главный тренер Сергей Машнин бросил в бой вместо Чернышова Руслана Ахвледиани, вместо Баульчева Александра Харина – все козыри были выложены на стол. И «Металлург» был вознагражден. За минуту до конца основного времени, прерывая прострел Харина, защитник «Сокола» сыграл рукой в своей штрафной площади: арбитр Евгений Буланов из Саранска без колебаний указал на 11-метровую отметку.

К мячу подошел Николай Иванников и не оставил вратарю шансов – 2:1.

Николай забил свой 13-й гол в сезоне и догнал своего конкурента в споре лучших бомбардиров «Центра» столичного торпедовца Ивана Сергеева. Теперь их рассудит заключительный тур, причем Иванникову нужно забивать непременно, ведь он проигрывает москвичу по дополнительному показателю: 4 мяча у липчанина забиты с пенальти, а у его заочного соперника – ни одного.

Но еще до окончания матча с «Соколом» нам пришлось понервничать. Уже в компенсированное время хозяева били пытались буквально занести мяч в наши ворота из пределов вратарской – пронесло.

Теперь все мысли липецких футболистов об игре 2 июня и отнюдь не о концерте Елены Темниковой (это для болельщиков). Победа над «Квантом», независимо от результата матча «Динамо» (Брянск) – «Сокол» принесет нашей команде «бронзовые» медали. Призовых мест «Металлург» не видел уже десятилетие – с далекого 2008 года. Так что на наших глазах, возможно, творится история.



Фото ФК "Металлург"

