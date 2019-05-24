Липецкие школьники не жалуют французский язык

Сегодня прошел ОГЭ по иностранному языку: французский сдавали всего 6 человек.

Сегодня в Липецке начался основной этап основного государственного экзамена (ОГЭ) для выпускников 9-х классов.

Как сообщили в областном департаменте образования, первый экзамен прошел по иностранному языку. 690 девятиклассников сдавали английский язык, немецкий – 19 человек, а французский – всего 6 школьников.

В ходе экзамена нарушений выявлено не было.

В государственной итоговой аттестации в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) в 2019 будут участвовать более 10,5 тыс. школьников, основной этап экзаменов пройдет с 24 мая по 2 июля 2019 года.



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