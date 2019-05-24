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Липецкие школьники не жалуют французский язык

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#ОГЭ #экзамены
Липецкие школьники не жалуют французский язык

Сегодня прошел ОГЭ по иностранному языку: французский сдавали всего 6 человек.

Сегодня в Липецке начался основной этап основного государственного экзамена (ОГЭ) для выпускников 9-х классов.

Как сообщили в областном департаменте образования, первый экзамен прошел по иностранному языку. 690 девятиклассников сдавали английский язык, немецкий – 19 человек, а французский – всего 6 школьников.

В ходе экзамена нарушений выявлено не было.

В государственной итоговой аттестации в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) в 2019 будут участвовать более 10,5 тыс. школьников, основной этап экзаменов пройдет с 24 мая по 2 июля 2019 года.

Фото newsvl.ru

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#ОГЭ #экзамены

Комментарии (3)

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)))

5 минут назад
русская аристократия разговаривала по-французски не потому, что это было модно и считалось признаком образованности и принадлежности к высшему обществу, а потому, что этот язык был для высшей аристократии первым, основным, они знали его намного лучше русского (вспомните попытку Анатоля Курагина рассказать анекдот по-русски) . Вспомните, что и пушкинская Татьяна писала свое письмо Онегину по-французски ("Она по-русски плохо знала Журналов наших не читала И выражалася с трудом На языке своем родном" - это провинциальная дворяночка, выросшая в деревне!) , вся переписка Пушкина с женой Натальей Николаевной - на французском языке. Поэтому и говорят персонажи "Войны и мира" в столичных салонах на французском языке. Кстати, если посмотреть другие книги поры написания "Войны и мира", иноязычные вставки - пословицы, цитаты, изречения и так далее - никогда не снабжались переводами.
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В лубой литературе России

11 минут назад
18-19 века присутствовал французский. И у Пушкина и у Лермонтова и у Достоевского и у толстого. Там половина на французском.
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Елизавтеа Красникова

13 минут назад
Война и мир написано. Половина на русском -половина на французском. Вот времена и нравы. То французский, то английский. А на самом деле это обычные латинские языки. От латыни.
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