52 минуты назад
В Лебедянском районе перекрыли мост для ремонта
В Лебедянском районе на автодороге общего пользования регионального значения Красное - Теплое ведётся ремонт мостового перехода через реку Дон.
В 2019 году мост было решено отремонтировать в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Стоимость контракта по ремонту моста составила 37,5 лн рублей. Подрядная организация — ООО «ДСУ-7». Согласно контракту, работы должны быть выполнены до 22 ноября 2019 года.
В связи с ремонтом полностью перекрыто движение по мосту, объезд осуществляется через Лебедянь.
иван