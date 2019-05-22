Общество

52 минуты назад

В Лебедянском районе перекрыли мост для ремонта

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#дорожные работы
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В Лебедянском районе перекрыли мост для ремонта

В Лебедянском районе на автодороге общего пользования регионального значения Красное - Теплое ведётся ремонт мостового перехода через реку Дон. 

Как сообщает пресс-служба управления дорог и транспорта Липецкой области, мост длиной длина 175,87 метров  построен в 1983 году и ремонт здесь ни разу не производился. 

В 2019 году мост было решено отремонтировать в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Стоимость контракта по ремонту моста составила 37,5 лн рублей. Подрядная организация — ООО «ДСУ-7». Согласно контракту, работы должны быть выполнены до 22 ноября 2019 года.

В связи с ремонтом полностью перекрыто движение по мосту, объезд осуществляется через Лебедянь.


1 364
#дорожные работы
1

Комментарии (1)

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иван

40 минут назад
вовремя сообщили(( неделю назад уже не смогли проехать по этому мосту- перекрыт был
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