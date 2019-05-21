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В торговом центре нашли поддельные Adidas, Reebok, Nike и Gucci

10 936
#контрафакт #торговля #штраф
В торговом центре нашли поддельные Adidas, Reebok, Nike и Gucci

Товары конфисковали из магазина.

Арбитражный суд Липецкой области рассмотрел заявление регионального управления Министерства внутренних дел. Полиция выявила торговлю контрафактом в одном из магазинов торгово-развлекательного центра в Липецке.

Сотрудники УМВД в конце 2018 года совершили проверочную закупку в эконом-магазине одежды и обуви. В присутствии понятых и представителей магазина была найдена и изъята продукция с признаками контрафакта. На прилавках магазина оказалась товары якобы от Adidas, Reebok, Nike и Gucci. У хозяина торговой точки, 37-летнего бизнесмена из Таджикистана, не оказалось разрешений на представление этих лейблов. На предпринимателя оформили протокол по ч.2 ст.14.10 КоАП РФ.

Суд признал факт торговли контрафактом и наказал бизнесмена штрафом в 50 000 рублей. Весь изъятый контрафакт уничтожат.
10 936
#контрафакт #торговля #штраф

Комментарии (10)

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Жизнерадостная

3 минуты назад
Козлы уничтожители, то сыр голландский тракторами давят, то обувь уничтожают, людям обуть нечего
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обычные дела

19 минут назад
скучные новости, это даже и не новости. Все пресказуемо, все тревиально!
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жанна

19 минут назад
у нас в деревне у Таджиков Гуччи купить?? вы серьезно? они в москве то половина поддельные не то что у нас
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123

24 минуты назад
Лучше проверили Центральный рынок, там такого добра полно в закрытых палатках, куда тебя заводят и ты выбираешь
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В Россию

27 минут назад
Как в помойку весь хлам тащат. Что не купи, всё разваливаеться на глазах. С Китаем вообще надо границу закрыть. Они впереди планеты всей по завозу в Россию хлама
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победа

29 минут назад
А можно узнать где вообще бренды есть ??? Проверяющие их сами хоть в глаза видели ??? Может у кого липовые сертификаты , тогда да
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Араш

30 минут назад
Ага уничтожат, уже давно оборотни раздербанили по домам, они эти подделки изымают так как самим носить нечего. Оборванцы в погонах.
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Равшан

48 минут назад
У нас в ауле все в Gucci ходят. А вам, липчане, не угодишь
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Имя

52 минуты назад
Чудные дела в России делаются. Буржуины нас санкциями давят а мы им поддержку в защиту авторских прав обеспечиваем. Чтобы импортные буржуи побольше с нищего Ваньки урвать могли. Нужно авторское право компаний из враждебных стран на территории России отменить.
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Горожанин

53 минуты назад
Отдайте лучше мне, денег на вторую пару обуви нету! А то уничтожают они!
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