В торговом центре нашли поддельные Adidas, Reebok, Nike и Gucci

Товары конфисковали из магазина.

Арбитражный суд Липецкой области рассмотрел заявление регионального управления Министерства внутренних дел. Полиция выявила торговлю контрафактом в одном из магазинов торгово-развлекательного центра в Липецке.



Сотрудники УМВД в конце 2018 года совершили проверочную закупку в эконом-магазине одежды и обуви. В присутствии понятых и представителей магазина была найдена и изъята продукция с признаками контрафакта. На прилавках магазина оказалась товары якобы от Adidas, Reebok, Nike и Gucci. У хозяина торговой точки, 37-летнего бизнесмена из Таджикистана, не оказалось разрешений на представление этих лейблов. На предпринимателя оформили протокол по ч.2 ст.14.10 КоАП РФ.



Суд признал факт торговли контрафактом и наказал бизнесмена штрафом в 50 000 рублей. Весь изъятый контрафакт уничтожат.