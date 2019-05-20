В Ельце после хлопка загорелся дом: погиб мужчина

Как сообщает "Елец ТВ", сегодня на улице Рабочей в доме №55 произошел пожар. В огне погиб 54-летний мужчина.

О происшествии в МЧС сообщили жильцы соседних домов. Они увидели, как из помещения повалил дым и раздался сильный хлопок.



На место происшествия выехали пожарные, которые справились с огнем. В доме обнаружен погибший - мужчина 1965 года рождения



Причина хлопка и пожара выясняется. Вероятно, имел место хлопок газовоздушной смеси.

