Происшествия
сегодня, 20:16
В Ельце после хлопка загорелся дом: погиб мужчина
Как сообщает "Елец ТВ", сегодня на улице Рабочей в доме №55 произошел пожар. В огне погиб 54-летний мужчина.
О происшествии в МЧС сообщили жильцы соседних домов. Они увидели, как из помещения повалил дым и раздался сильный хлопок.
На место происшествия выехали пожарные, которые справились с огнем. В доме обнаружен погибший - мужчина 1965 года рождения
Причина хлопка и пожара выясняется. Вероятно, имел место хлопок газовоздушной смеси.
На место происшествия выехали пожарные, которые справились с огнем. В доме обнаружен погибший - мужчина 1965 года рождения
Причина хлопка и пожара выясняется. Вероятно, имел место хлопок газовоздушной смеси.
Приветик
Колян