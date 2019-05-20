Происшествия

сегодня, 20:16

В Ельце после хлопка загорелся дом: погиб мужчина

2 1823
#взрыв #дом #погибший
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В Ельце после хлопка загорелся дом: погиб мужчина

Как сообщает "Елец ТВ", сегодня на улице Рабочей в доме №55 произошел пожар. В огне погиб 54-летний мужчина.

О происшествии в МЧС сообщили жильцы соседних домов. Они увидели, как из помещения повалил дым и раздался сильный хлопок.

На место происшествия выехали пожарные, которые справились с огнем. В доме обнаружен погибший - мужчина 1965 года рождения

Причина хлопка и пожара выясняется. Вероятно, имел место хлопок газовоздушной смеси.
2 1823
#взрыв #дом #погибший
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Комментарии (2)

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Приветик

34 минуты назад
Сейчас опять главной причиной назовут газ и пойдут новые проверки и новые поборы
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Колян

57 минут назад
А чего тут выяснять,Елец- химку варил.Вот пары и уибали
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