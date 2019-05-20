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Маленькая девочка подожгла коляску с младенцем

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#поджог #дети
Маленькая девочка подожгла коляску с младенцем

Ребенок получил серьезные ожоги.

Двухлетняя девочка подожгла коляску с младенцем, своей младшей сестрой. Это произошло в субботу днем, 18 мая, в селе Воронцовка Павловского района Воронежской области, сообщают «Вести Воронеж». Известно, что кроха в коляске пострадала от ожогов. У нее травмировано лицо. Хоть жизни малышки ничего не угрожает, она находится под наблюдением врачей.

По факту случившегося проводится проверка.
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#поджог #дети

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