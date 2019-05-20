В России
сегодня, 12:33
Маленькая девочка подожгла коляску с младенцем
Ребенок получил серьезные ожоги.
Двухлетняя девочка подожгла коляску с младенцем, своей младшей сестрой. Это произошло в субботу днем, 18 мая, в селе Воронцовка Павловского района Воронежской области, сообщают «Вести Воронеж». Известно, что кроха в коляске пострадала от ожогов. У нее травмировано лицо. Хоть жизни малышки ничего не угрожает, она находится под наблюдением врачей.
По факту случившегося проводится проверка.
По факту случившегося проводится проверка.