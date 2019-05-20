В мире
31 минуту назад
Трамп: американские компании уходят из Китая
Торговые распри приходят к логичному финалу.
Американские компании переносят свои предприятия из Китая во Вьетнам и другие страны Юго-Восточной Азии после того, как США повысили размер пошлин на китайские товары. Об этом в воскресенье заявил глава Белого дома Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News. В ходе интервью президент США заявил, что он "очень рад" тому, как продвигается торговая война с Китаем и заверил, что благодаря его действиям и под его присмотром, КНР не превратится в ведущую сверхдержаву.
Вашингтон 10 мая увеличил размер пошлин на китайские товары, ввозимые в страну, с 10 до 25%, напоминает РБК. Трамп объяснил, что это стало следствием нарушения со стороны Пекина переговоров о торговой сделке между странами. Власти КНР заявили, что из-за действий США «с сожалением» примут ответные меры. Так и случилось 13 мая. В соответствии с решением комиссии Государственного совета по таможенным пошлинам с 1 июня 2019 года ставки пошлин на ряд ввозимых из США товаров общей стоимостью $60 млрд будут повышены и составят в итоге от 10 до 25%.
Вашингтон 10 мая увеличил размер пошлин на китайские товары, ввозимые в страну, с 10 до 25%, напоминает РБК. Трамп объяснил, что это стало следствием нарушения со стороны Пекина переговоров о торговой сделке между странами. Власти КНР заявили, что из-за действий США «с сожалением» примут ответные меры. Так и случилось 13 мая. В соответствии с решением комиссии Государственного совета по таможенным пошлинам с 1 июня 2019 года ставки пошлин на ряд ввозимых из США товаров общей стоимостью $60 млрд будут повышены и составят в итоге от 10 до 25%.