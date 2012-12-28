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Происшествия
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28 минут назад
Стрелок с улицы Бехтеева задержан
и передан следователям регионального СУ СК.
— В результате комплекса оперативно-разыскных мероприятий организованного сотрудниками уголовного розыска, установлено местонахождение злоумышленника, подозреваемого в совершении особо тяжкого преступления, он передан в следственные органы, — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
Напомним, ночью 1 февраля 32-летний подозреваемый приехал к дому на улице Бехтеева, встретил там бывшую сожительницу и её знакомого и выстрелил из травматического оружия в голову мужчины и грудную клетку женщины. Потерпевшие с огнестрельными ранениями были госпитализированы, а стрелок скрылся с места происшествия. Позже он был объявлен в розыск. СУ СК России по Липецкой области возбудило уголовное дело по части 3 статьи 30 пункта «а» части 2 статьи 105 УК РФ — покушение на убийство двух лиц.
По данным GOROD48, 31 января стрелок и его сожительница поссорились и женщина уехала к подруге на Бехтеева. Подруга была не одна — проводила время в компании знакомых. Со стрелком они встретились, когда компания расходилась.
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