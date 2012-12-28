В лобовом столкновении «Нивы» и «Мерседеса» пострадал водитель внедорожника

Авария произошла на трассе Хлевное-Липецк.



На 33-м километре дороги Хлевное-Липецк по направлению к областному центру произошло лобовое столкновение «Нивы» и «Мерседеса».Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, в ДТП получил травмы водитель отечественного внедорожника.— Пострадал 45-летний водитель «Нивы», 69-летний водитель «Мерседеса» увечий не получил. Причины и обстоятельства ДТП уточняются, — рассказали в полиции.