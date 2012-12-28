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Общество
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19 минут назад
В лобовом столкновении «Нивы» и «Мерседеса» пострадал водитель внедорожника
Авария произошла на трассе Хлевное-Липецк.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, в ДТП получил травмы водитель отечественного внедорожника.
— Пострадал 45-летний водитель «Нивы», 69-летний водитель «Мерседеса» увечий не получил. Причины и обстоятельства ДТП уточняются, — рассказали в полиции.
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