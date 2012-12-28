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сегодня, 09:22
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Побег из ИК-2: СК расследовал дело о халатности сотрудников колонии

Дело передано в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Затем сотрудников колонии ждет суд. 

Региональный следком сообщил о завершении расследования дела заместителя начальника ФКУ ИК-2 – начальника Центра трудовой адаптации осуждённых и трех его бывших подчиненных: начальника цеха, старшего мастера и мастера. Их действия квалифицированы по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).

По данным следствия, бездействие обвиняемых привело к систематическому оставлению заключенными своих рабочих мест и свободному их перемещению по территории промышленной зоны колонии.

«Следствием установлено, что осуждённые на протяжении четырех месяцев самовольно покидали рабочие места в производственной зоне, группируясь по двое или трое на территории заброшенного цеха, доступ к которому был свободным, и самодельными лопатами рыли тоннель. Чтобы скрыть работы, землю раскидывали по территории цеха, где складировался строительный мусор. Через тоннель протяженностью почти 40 метров 25 октября 2024 года осужденные совершили побег», — сообщает пресс-служба областного управления Следственного комитета.
Уголовное дело направлено для утверждения прокурором обвинительного заключения и последующей передачи в суд.

Из колонии, напомним, сбежали шестеро заключенных. пятерых поймали в первые дни после побега, шестого — 25-летнего Тургуна Абдуллаева искали две недели, все это время он прятался в дачном домике на границе Тамбовской и Липецких областей.

побег из ИК-2
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Комментарии (7)

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Сначала новые
Согласен
5 минут назад
Зачем шли туда работать? Шли бы в другое учреждение, где ответственности меньше....Хотят хорошую зарплату и работать меньше.
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Аля
30 минут назад
Где бы человек не работал, он должен работать!!! При чем здесь зарплата??? Когда приходят устраиваться, зарплату оглашают, не нравится, ищи другую, а поступил на работу, так будь добр выполнять ее достойно.
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Зоркому
42 минуты назад
К вашему сведению зарплаты в данном учреждении отличные. Это госслужба. Там и привелегий много, в частности ребёнка работника уфсин возьмут в первую очередь, а вашего ближе к школе. Учителя тоже прекрасно получают, а образования дают 0. Поэтому прежде чем писать чушь, надо хотя бы знать истину
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Зоркий
48 минут назад
Зарплаты смешные! Сами идите туда работать! Что УФСИН, что полиция, что учителя, туда же и воспитатели!
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Слесарь
21 минуту назад
А в ЖЕКе зарплаты от 8 до 20т. И ведь работают люди и выполняют заявки. Давай к нам, если тебе не нравится зарплата.
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Буквоед
58 минут назад
А как же бред про землю в канализации?Неужели версия блестяще опровергнута?
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Р
сегодня, 09:50
А может халатность в том, что нехватка людей во фсине из за низких зарплат или как
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