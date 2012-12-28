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сегодня, 09:22
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Побег из ИК-2: СК расследовал дело о халатности сотрудников колонии
Дело передано в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Затем сотрудников колонии ждет суд.
По данным следствия, бездействие обвиняемых привело к систематическому оставлению заключенными своих рабочих мест и свободному их перемещению по территории промышленной зоны колонии.
«Следствием установлено, что осуждённые на протяжении четырех месяцев самовольно покидали рабочие места в производственной зоне, группируясь по двое или трое на территории заброшенного цеха, доступ к которому был свободным, и самодельными лопатами рыли тоннель. Чтобы скрыть работы, землю раскидывали по территории цеха, где складировался строительный мусор. Через тоннель протяженностью почти 40 метров 25 октября 2024 года осужденные совершили побег», — сообщает пресс-служба областного управления Следственного комитета.
Уголовное дело направлено для утверждения прокурором обвинительного заключения и последующей передачи в суд.
Из колонии, напомним, сбежали шестеро заключенных. пятерых поймали в первые дни после побега, шестого — 25-летнего Тургуна Абдуллаева искали две недели, все это время он прятался в дачном домике на границе Тамбовской и Липецких областей.
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