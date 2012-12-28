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Липчане жалуются на засоры в канализации, а коммунальщики — на горожан, кидающих в нее мусор
Общество
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19 минут назад
Липчане жалуются на засоры в канализации, а коммунальщики — на горожан, кидающих в нее мусор
Среди коммунальных жалоб липчан одни из самых частых в последнее время — на засоры в канализации.
— Открываешь дверь — запах невозможный стоит! Караул! Мы боимся за дом, он старый, — рассказала одна из жительниц дома Галина.
Главный инженер УК «Нефрит-Л» Светлана Проскурина признала, что проблема есть. При этом она считает, что управляющая компания — не единственный виновный в проблеме.
Коммунальщики периодически прочищают слив, но этого не достаточно. Канализационная труба расположена под не тем уклоном, из-за этого стоки полностью не сливаются в колодец, а застаиваются в трубе. УК «Нефрит-Л» сообщило о проблеме в городской департамент ЖКХ и «РВК-Липецк».
Еще одна беда — жильцы выбрасывают в канализацию мусор. Светлана Проскурина рассказала, что ее подчиненные во время чистки канализации не раз вытаскивали кипы бумаги, тряпки, остатки еды.
— Во всем управляшку жильцы винят! Мы же не будем в квартиры ходить и унитазы чистить! Канализация — это не мусорное ведро! — возмущается Светлана Проскурина.
Она привела пример соседнего многоподъездного дома, где проблема была только в одном подъезде. После трудной беседы с жильцами, они стали внимательнее относиться к тому, что бросают в канализацию. Засоры почти исчезли.
В пресс-службе «РВК-Липецк» GOROD48 сообщили, что еще 2 февраля на Московской, 71 прочищены сети водоотведения. Больше заявок из этого дома в компанию не поступало. Тем не менее, в «РВК» пообещали обследовать канализационный колодец у дома. И в очередной раз призвали горожан пользоваться сетями водоотведения по назначению.
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