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Сегодня в Липецке: концерт Примадонны, выпускники разочарованы низкими зарплатами, начальство рыдает
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Общество
138
51 минуту назад

Сегодня в Липецке: концерт Примадонны, выпускники разочарованы низкими зарплатами, начальство рыдает

Рассказываем все самое главное про наступивший вторник.

Снежные заносы

День в Липецке хоть немного будет похож на зиму. Температур наконец-то окажется минусовой – от -1 до -3 градусов. Пройдёт небольшой снег, что вкупе со вчерашними осадками местами приведёт к снежным заносам на дорогах.

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Отключение воды

С 10:00 до завершения ремонтных работ перекроют холодную воду на улицах Звездной, 2, 3, 4/1, 4/2, 4/3, 4а; Калинина, 1, 1в, 38, 65, 65б; Папина, 6, 8; Полиграфической, 8, 8а, 12а; Скороходова, 19, 21, 23, 25; на площади Петра Великого, 4а, 5; проезде Сержанта Кувшинова, 5б.

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В частном секторе с удобствами временно расстанутся жители улиц Калинина и радиаторной.

Отключение света

С 09:00 до 17:00 в связи с ремонтом обесточат улицы Баумана; Семенова -Тян-Шанского; садоводчество «Пусковые двигатели»; а с 12:00 до 17:00 – Винницкую, 22; Задорожную, 23, 23а; Маршала Рыбалко; Муравьева, 4; Одоевского, 2, 2а, 10; Подсобное хозяйство; Харьковскую; Шахтёрскую, 7а, 11а, 12; район 10-й шахты, садоводчества «Восход» и «Металлург-2».

С 14:00 до 18:00 останутся без электричества улицы М.Светлова, 31, 31а; Р. Зорге, 32; Ярославская, 19.

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В промежутке с 13:00 до 19:00 в связи с монтажом приборов учёта отключение света на срок до 3-х часов ждёт улицы Адмирала Макарова; Боровую, 16, 17, 18, 19, 20; Д. Писарева, 35, 37; З.Космодемьянской; И.С. Бурлакова, М.Светлова, 26, 29, 29а, 31; Патриотическую; Ферросплавную, 42; Ярославскую, 13; а также посёлок Дачный.

Пробки

«Яндекс-карты» или аналогичные приложения могут сильно выручить в городе. Подскажут, где самые большие пробки и примерные маршруты, чтобы их объехать.


Примадонна

Крупный концерт состоится сегодня в липецком Доме музыки (ул. П.Осипенко, 18). В 19:00 на сцену выйдет певица Карина Кожевникова, которая называет себя Примадонной российской джазовой сцены. Она представит программу «Мадмуазель поёт джаз» (6+).

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В программе джазовые стандарты, пьесы французских композиторов.

Гладков не только сказочник

В зале «Унион» (ул. К.Маркса, 2) в 16:00 липчан ждут виртуальный концерт композитора-сказочника Геннадия Гладкова (12+).

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Многие знают маэстро, например, по музыке к мультику «Бременские музыканты», но не все в курсе его академических сочинений, таких как опера «Старший сын», балеты «Вий» и «Возвращение Одиссея», симфонические концерты и сюиты. Сегодня этот пробел попытается исправить Государственный академический симфонический оркестр России имени Е.Ф. Светланова во главе с одним из ведущих дирижёров современности Владимиром Юровским. На большом экране с помощью специальной аппаратуры липчане увидят и услышат исполнение эпизодов из балета-поэмы «Возвращение Одиссея» и «Фантазии Свифта», музыкально-драматическое действо для солистов хора и оркестра.

Лысая певица

Липецкий государственный академический театр драмы им. Л.Н.Толстого (пл. театральная, 2) в 19:-- представляет премьеру спектакля «Лысая певица» (16+).

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По пьесе французского драматурга Эжена Ионеско. Премьера спектакля во Франции состоялась в 1950 году. По легенде, название родилось из-за оговорки актёра на первой репетиции, когда вместо фразы «слишком светлая певица» он произнёс «слишком лысая певица». Драматургу понравилось. Из абсурдных сцен и диалогов, ни к чему не ведущих фраз рождается история. История о человеческих отношениях, одиночестве и сопричастности. История жизни неких людей и история наших жизней. В спектакле задействованы всего 3 актёра.

Как же тяжело начальству вас увольнять!

11% эйчаров или руководителей Липецка испытывают грусть, когда вынуждены увольнять сотрудников, во всяком случае, так они ответили на вопрос SuperJob. 18% опрошенных рассказали, что испытывают беспокойство перед не простым разговором с сотрудником, участь которого решена.

По 8% опрошенных охарактеризовали свое состояние в эти минуты как стыд, жалость, неприятные эмоции и чувство ответственности за судьбу покидающего компанию. Избавляется от людей с чувством правоты только 1% руководителей «Хороших работников не выгоняют!».

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Беспристрастность в этом вопросе сохраняют 28% жестких профессионалов.

Молодым везде у нас дорога. Почти…

Выпускники Липецка оценили сложности в поисках работы на 6,7 балла. В опросе SuperJob им предложили шкалу оценки, где 0 — совершенно несложно, нет трудностей, а 10 — очень сложно, практически невозможно.

Выходит, что по сравнению с 2022 годом мало что изменилось, тогда начинающие специалисты оценивали трудности в 6,6 балла; в 20024 – в 6,8 баллов.

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Каждый десятый участник опроса отметил, что был разочарован слишком низкими зарплатными предложениями, каждый одиннадцатый — малым числом вакансий по специальности. Среди прочих проблем респонденты указали разочарование в профессии и графике работы, невозможность совмещения с дальнейшей учебой, а также непонимание, как составлять резюме и проходить собеседования.

Дорогие личане! Рабочая неделя в разгаре, новости идут сплошным потоком, а современному человеку нельзя что-то пропустить. Всю свежую информацию о регионе вы всегда можете прочитать на GOROD48. Наш сайт не случайно называют электронным именем Липецка: с нами вы не пропустите ничего интересного и полезного, будете в курсе всех событий. Ждём вас 24/7 снова и снова!
Сегодня в Липецке
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