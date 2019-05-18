На трассе Липецк-Грязи «Хендай» и «Нива» не поделили перекресток

Сегодня в 17.30 на выезде из Грязей столкнулись автомобили «Нива» и «Хендай». Авария попала на запись видеорегистратора. Судя по ней, «Нива», которая двигалась из Липецка в сторону Грязей на зеленый свет столкнулась с автомобилем «Хендай», который пытался проскочить светофор, поворачивая в сторону Грязи-Орловских.

Запись и предложения по обеспечению безопасности этого перекрестка в редакцию GOROD48 прислал владелец регистратора.

Как пишет мужчина, светофор давно вызывает недовольство водителей из-за его некорректной работы.

«Светофор необходим в этом месте и очень хорошо, что власть его установила. Но необходимо провести дополнительные работы. Актуальность очевидна: автомобилисты начинают ездить по частному сектору – улице 18-партсъезд, из-за чего подвергают безопасность детей, которые там гуляют, также на данном перекрестке учащиеся СШ №1 г. Грязи переходят дорогу, а из-за аварийности их безопасность находится под угрозой, и безопасность самих автомобилистов, - пишет водитель, и предлагает меры для решения проблемы.

«Необходимо расширить дорогу до двух полос перед перекрестом в сторону Липецка, где левая полоса будет предназначена только для поворота налево, а правая для проезда прямо и направо.

Также необходимо перенести автобусную остановку перед светофором, потому что автобусы при остановке тормозят движение автотранспорта, что вызывает заторы, а это соответственно повышает риск ДТП, а в утренние часы на месте остановки дежурят «попутчики». Перенос же остановки решит проблему заторов.

Необходимо расширить дорогу до двух полос перед перекрестом в сторону города Грязи (около красного магазина), где правая полоса будет предназначена для поворота только направо, а левая прямо и налево.

Расширить дорогу до двух полос перед перекрестом со стороны Орловских при выезде на трассу, где левая полоса будет для поворота налево, а правая – прямо и налево».