Общество
сегодня, 17:26
Купол церкви в Ельце обрушился из-за самодеятельности
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Госдирекция по охране объектов культурного наследия провела проверку и обратилась в полицию
Как сообщал GOROD48, в марте, в Ельце, произошло обрушение купола на Владимирской церкви в Черной слободе.
Как сообщает Госдирекция по охране объектов культурного наследия, «в результате проведенного управлением контрольного мероприятия установлено, что проведенные без согласования работы повлекли за собой обрушение стен восьмерика, фрагмента купола над ними, барабана и главки, а также временной кровли во внутреннее пространство помещения храма. Данное обстоятельство послужило основанием для подачи заявление о возбуждении уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 243.1 Уголовного кодекса РФ».
Фото: vk.com/my_elets
Как сообщает Госдирекция по охране объектов культурного наследия, «в результате проведенного управлением контрольного мероприятия установлено, что проведенные без согласования работы повлекли за собой обрушение стен восьмерика, фрагмента купола над ними, барабана и главки, а также временной кровли во внутреннее пространство помещения храма. Данное обстоятельство послужило основанием для подачи заявление о возбуждении уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 243.1 Уголовного кодекса РФ».
Фото: vk.com/my_elets
5 638
Цемент
Ага
Ага
Гундяй
А понятно !