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Купол церкви в Ельце обрушился из-за самодеятельности

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#обрушение #церковь #
Купол церкви в Ельце обрушился из-за самодеятельности

Госдирекция по охране объектов  культурного наследия провела проверку и обратилась в полицию

Как сообщал GOROD48, в марте, в Ельце, произошло обрушение купола на Владимирской церкви в Черной слободе.

Как сообщает Госдирекция по охране объектов культурного наследия,  «в результате проведенного управлением контрольного мероприятия установлено, что проведенные без согласования работы повлекли за собой обрушение стен восьмерика, фрагмента купола над ними, барабана и главки, а также временной кровли во внутреннее пространство помещения храма. Данное обстоятельство послужило основанием для подачи заявление о возбуждении уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 243.1 Уголовного кодекса РФ».

Фото: vk.com/my_elets

5 638
#обрушение #церковь #

Комментарии (5)

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Цемент

35 минут назад
А понятно !, Направо ,цемент налево, Вира ,Майна ...воруй !, Все по-путински !.
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Ага

36 минут назад
А понятно !,
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Ага

37 минут назад
А понятно !, И здесь проворовался !, Botoxней ублюдок !.
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Гундяй

37 минут назад
Слава КГБ
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А понятно !

39 минут назад
Путин - П. И. Д. О. Р. А. С!.
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