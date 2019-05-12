Происшествия

сегодня, 18:41

Липчанин развел костер рядом с припаркованными автомобилями

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#пожар #костер
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Липчанин развел костер рядом с припаркованными автомобилями

Костер пришлось тушить пожарным

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Сегодня на улице Московская, у дома № 17 мужчина разжег костер рядом с мусорной площадкой и припаркованными автомобилями.

Тушить костер приехали пожарные.

Напомним, в Липецке с 26 апреля по 31 августа действует особый противопожарный режим. Разжигать костры строго запрещено. 

Нарушение правил пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 2 до 4, на должностных лиц – от 15 до 30, на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица - от 30 до 40, на юридических лиц - от 200 до 400 тысяч рублей соответственно. 
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#пожар #костер
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Комментарии (3)

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Дядя

10 минут назад
Конченный очкарик съешь свой телефон
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100

20 минут назад
Дураков в России на сто лет вперёд припасено.... А сколько дегегератов шашлыки жарят под окнами многоэтажек... Уроды
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Правда

27 минут назад
Человек хотел небось медь обжечь , а вы штраф
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