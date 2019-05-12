Липчанин развел костер рядом с припаркованными автомобилями

Костер пришлось тушить пожарным

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Сегодня на улице Московская, у дома № 17 мужчина разжег костер рядом с мусорной площадкой и припаркованными автомобилями.



Тушить костер приехали пожарные.



Напомним, в Липецке с 26 апреля по 31 августа действует особый противопожарный режим. Разжигать костры строго запрещено.



Нарушение правил пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 2 до 4, на должностных лиц – от 15 до 30, на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица - от 30 до 40, на юридических лиц - от 200 до 400 тысяч рублей соответственно.

