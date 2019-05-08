День Победы внесет изменения в схему движения городского транспорта

Городской департамент транспорта сообщает, что в связи с проведением праздничных мероприятий 9 мая в работу городского пассажирского транспорта будут внесены следующие изменения:





С 10.00 до окончания мероприятий (ориентировочно до 12.00) движение автобусов маршрута № 40 будет осуществляться по схеме «… - Грязинское шоссе – кольцевая развязка в районе ОЭЗ «Липецк» - ул. Физкультурная – ост. «п. Матырский» - ул. Физкультурная – Грязинское шоссе – далее по маршруту».



С 06.00 до 14.00 в период проведения парада Победы и шествия «Бессмертный полк» движение автобусов по отдельным маршрутам будет осуществляться по измененным схемам:



№№ 1 «ул. Пришвина – пл. Клименкова», 9, 35, 37, 300, 323, 323А, 347 – в прямом и обратном направлениях по схеме «… - пр-т Победы – ул. Механизаторов – ул. Папина – ул. Неделина – ул. Циолковского – ул. Терешковой - …»;



№ 1 «Центральный рынок – п. Северный Рудник» - в прямом и обратном направлении по схеме «ж/д вокзал – ул. Гагарина – пр-д Товарный - …». Движение автобусов по маршруту будет осуществляться от остановочного пункта «Ж/д вокзал»;



№ 2 «Ж/д вокзал – ул. Доменщиков», № 12 «Ж/д вокзал – Чаплыгинское шоссе» - в прямом направлении по схеме «ж/д вокзал – ул. Гагарина – ул. Зегеля – ул. Плеханова – ул. Гагарина – ул. Студеновская - далее по маршрутам», в обратном направлении «… - ул. Студеновская – ул. Ленина – ул. Зегеля – ул. Гагарина – ж/д вокзал»;



№ 2 «ул. Вермишева – ул. Терешковой – ул. Вермишева» - по схеме «… - ул. Терешковой – ул. Циолковского – ул. Неделина – ул. Папина – ул. Механизаторов – пр-т Победы – далее по маршруту»;



№№ 17, 317 – в прямом и обратном направлениях по схеме «… - ж/д вокзал – ул. Гагарина – ул. Зегеля – ул. Плеханова – ул. Фрунзе – ул. Неделина - …»;



№ 40 «Ж/д вокзал – п. Матырский» - по схеме «ТЦ «Квартал» - ул. Зои Космодемьянской – далее по маршруту». Движение автобусов по маршруту будет осуществляться от остановочного пункта «ТЦ «Квартал»;



№ 48 «Центральный рынок – сады «Рудоуправления» - по схеме «ж/д вокзал – ул. Гагарина – далее по маршруту». Движение автобусов по маршруту будет осуществляться от остановочного пункта «Ж/д вокзал»;



№№ 332, 343 – в прямом и обратном направлениях по схеме «… - ул. Циолковского – ул. Терешковой – ул. Космонавтов – ул. Гагарина – ул. Зегеля – ул. Плеханова – ул. Фрунзе – ул. Неделина - …»;



№ 8, 26, 27, 30, 308, 308К, 321, 353 – в прямом и обратном направлении по схеме «… - пр-т Победы – ул. Механизаторов – ул. 50 лет НЛМК – ул. Неделина – Петровский мост - …»;



№№ 302, 315, 352 – в прямом направлении по схеме «… - пр-т Победы – ул. Механизаторов – ул. 50 лет НЛМК – ул. Неделина – ул. Фрунзе – ул. Плеханова – далее по маршрутам», в обратном направлении по схеме «… - ул. Студеновская – ул. Ленина – ул. Зегеля – ул. Плеханова – ул. Фрунзе – ул. Неделина – ул. 50 лет НЛМК – ул. Механизаторов – пр-т Победы – далее по маршрутам»;



№ 36 «Ж/д вокзал - п. Сырский Рудник» - в прямом и обратном направлениях по схеме «… - пр-т Победы – ул. Механизаторов – ул. 50 лет НЛМК – ул. Неделина – ул. Фрунзе – ул. Плеханова – далее по маршруту».



С 14.00 до 23.00 в период проведения праздничных мероприятий на пл. Петра Великого движение автобусов по маршрутам №№ 26, 27, 30, 308К в прямом направлении будет осуществляться по схеме «… - пр-т Победы – ул. Неделина – ул. Фрунзе – ул. Октябрьская – Петровский мост – далее по маршрутам», в обратном направлении - «… - Петровский мост – ул. Неделина – пл. Победы – далее по маршрутам».



С 06.00 до 23.00 в период проведения праздничных мероприятий движение автобусов по отдельным маршрутам будет осуществляться по измененным схемам:



№№ 22, 306, 322, 325 – в прямом направлении по утвержденным схемам, в обратном направлении по схеме «… - Петровский мост – ул. Неделина – ул. Фрунзе – пл. Театральная – далее по маршрутам»;



№ 28 «п. Сырский Рудник - НЛМК» - в прямом и обратном направлениях по схеме «… - пр-т Победы – ул. Механизаторов – ул. 50 лет НЛМК – ул. Неделина – Петровский мост - …»;



№ 359 «28 микрорайон - пл. Петра Великого» - по схеме «… - ул. Плеханова – пл. Театральная – ул. Фрунзе – ул. Октябрьская – ул. Неделина – ул. Фрунзе – пл. Театральная – далее по маршруту».



В период прохождения колонны участников шествия «Бессмертный полк» движение транспорта общего пользования по ул. Фрунзе и пл. Театральная в районе пересечения с ул. Советской будет осуществляться в режиме ожидания (движение всех видов транспорта по ул. Советская будет закрыто).



Во время проведения церемонии возложения гирлянды славы и цветов на пл. Героев (ориентировочно с 8.00 до 13.00) движение автобусов по маршрутам №№ 9, 11, 22, 23, 24, 24А, 36, 48, 300, 306, 311, 322, 324, 325, 345, 346, 347, 359 на указанном участке улично-дорожной сети будет осуществляться в режиме ожидания.



В период проведения легкоатлетической эстафеты (с 15.00 до окончания мероприятия) по маршруту «пл. Ленина-Соборная – ул. Ленина – ул. Гагарина – Театр Кукол – ул. Гагарина – ул. Зегеля – пл. Ленина-Соборная» движение автобусов по маршрутам №№ 2, 9, 11, 12, 22, 23, 24, 24А, 33, 36, 48, 300, 302, 306, 311, 315, 322, 324, 325, 345, 346, 347, 352, 359 на указанном участке улично-дорожной сети будет осуществляться в режиме ожидания.



В период проведения шествия с 11.00 до 13.00 по маршруту «пл. Героев – ул. Зегеля – пл. Плеханова – ул. Плеханова – ул. Кузнечная, 12» движение транспорта общего пользования будет осуществляться в режиме ожидания.



После завершения праздничных мероприятий движение городского пассажирского транспорта будет осуществляться по утвержденным схемам.Подробную информацию об изменениях в работе городского пассажирского транспорта можно получить в центральной диспетчерской службе города по телефону 31-00-82.

