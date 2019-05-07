Происшествия

23 минуты назад

Липчанка оттаскала девушку-пристава за волосы

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#насилие #пристав #драка
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Липчанка оттаскала девушку-пристава за волосы

Теперь ей придется заплатить 190 000 рублей.

Липецкий районный суд рассмотрел уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти. Потерпевшей по делу была признана судебный пристав-исполнитель Добровского района. За преступление привлекли к ответственности ранее не судимую жительницу Липецкой области, ветерана труда. Она свою вину не признала.

Конфликт произошел 28 февраля 2018 года. Пристав и ее коллега приехали на предприятие должника и хотели вручить директору фирмы постановление об исполнительном производстве. Должника на месте не оказалось, и приставы решили выяснить у начальницы производственного отдела, где можно найти директора. Результатом встречи стала драка: девушку-пристава оттаскали за волосы, повалили на пол, вырвали у нее клок волос.

Начальник производственного отдела свою вину не признала. Он пояснила суду, что днем 28 февраля в ее кабинет зашли девушки в гражданской одежде, они вели себя надменно, хамили, требовали директора. Сотрудника компании попросила женщин удалиться из ее кабинета, но те проигнорировали просьбу. Наоборот, одна из приставов достала мобильный и начала видеосъемку. Начальница производственного отдела потребовала прекратить съемку, завязалась потасовка — женщине разбили очки. Она нечаянно выбила мобильный из рук пристава. Сотовый разбился. От сотрудницы фирмы потребовали 50 000 рублей за порчу аппарата и пригрозили ей большими проблемами. С этими словами приставы покинули кабинет: драки не было. Именно на этой позиции стояла подсудимая.

Ее показания опровергли свидетели — коллега девушки-пристава, начальник Добровского районного отдела УФССП, водитель отдела, уборщица фирмы должника. Все они указали, что подсудимая вела себя агрессивно и напала на представителя власти.

В суде потерпевшая просила взыскать с обидчицы 500 000 рублей возмещения морального вреда 28 900 рублей за разбитый телефон, оплатить судебные издержки (120 000 рублей).

Суд вынес обвинительный приговор. Женщине придется выплатить 40 000 рублей штрафа за преступление, а также 30 000 рублей как компенации морального вреда, 120 000 — судебных издержек. Вопрос о компенсации материального ущерба за разбитый телефон вынесли в отдельное производство, так как необходимо уточнение его объема.

Фото: http://haynews.am

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#насилие #пристав #драка
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Комментарии (5)

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Эммануэль

5 минут назад
а из какого места вырвали клок волос ?
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Сенсей

7 минут назад
Ахаха, ..."120 000 — судебных издержек."... Походу только приближенные к ментам могут столько выбить? Из чего такая сумма? Адвокат, бумага, пошлины... Что за бред) ОБЖАЛОВАТЬ обязательно!
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Быдловетеранов

10 минут назад
Надо учить
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Можно взять в карман

13 минут назад
200.000 руб. , Да пойти Коняхиной морду набить !,Молодец ,Путин ,хорошую мульку продвинул , Желающих будет много !.
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Жаль

15 минут назад
Что этого пристава вообще не убили !!!.
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