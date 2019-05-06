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сегодня, 08:26

Езда на красный в Липецке в порядке вещей?

16 1253
#Светофор #красный сигнал #правила дорожного движения. нарушение
Езда на красный в Липецке в порядке вещей?

На улице Московской водитель внедорожника проигнорировал главной правило дорожного движения.

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Возмущенный читатель Олег П. прислав в адрес GOROD48 запись, снятую на видеорегистратор вчера, 5 мая, на улице Московской.

На записи виден внедорожник «Тойота», мчащий по улице и не соблюдающий правила дорожного движения. Даже запрещающий красный сигнал светофора не стал препятствием для водителя.

На видео хорошо заметно, как иномарка на большой скорости проезжает пешеходный переход на красный свет. При этом все остальные машины уже остановились и не двигаются.

- Вот из-за таких «ездоков» и совершаются аварии, в которых гибнут люди, - отметил автор записи.
16 1253
#Светофор #красный сигнал #правила дорожного движения. нарушение

Комментарии (16)

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Гаиц

2 минуты назад
Поставили бы камеры на светофорах, бюджет бы пополнили в разы
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Жж.

4 минуты назад
Перекресток Гагарина-Интернациональная режим светофора явно неудачный и провоцирует выезд на пешеходный переход на красный свет.
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_--

10 минут назад
надо было догнать нарушителя и всадить ему
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Серж

26 минут назад
Да, это традиция. Правда, не на всяком перекрёстке. Но на многих. Вот перекрёсток, где сходятся улицы Шкатова-Гагарина-Студёновская-Интернациональная, переход у магазина "Пролетарский. Выезжающие с Сокола на Гагарина автомобилисты в течение почти минуты один за другим катят на запрещающий сигнал светофора. Примечательно, что на следующем светофоре у остановки "ул. Гагарина" сигналы светофора соблюдаются строжайше. Оно и понятно: рядом 12-я школа...
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гость

33 минуты назад
когда в этой стране за наезд на пешехода будут давать от 7 до 10 в зависимости от травм тогда и на красный гонять не будут а сейчас сбить кегли и получить условно это норма.
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Ржу

52 минуты назад
Истинный Олег П
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гост

53 минуты назад
Онотоле Вассерман, Говоришь, Гибдд Ало? А оно отвечает - звезду тебе на лоб))
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В армии надо служить

55 минут назад
Там в тесной армейской среде к стукачам особое отношение и место их определено у отхожего места
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Юрий

сегодня, 08:52
Полностью поддерживаю Олега. Нарушения: проезд красный свет, пересечение сплошной, превышение скорости, пьянка ежегодно убивают тысячи невинных людей. Эти правила написаны кровью. Пока у руководителя ГИБДД не погибнет на дороге его ребёнок (дай бог им здоровья), работать не начнёт.
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живу я тут

сегодня, 08:49
Нет, в Липецке в порядке вещей снять и выложить.
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