Езда на красный в Липецке в порядке вещей?

На улице Московской водитель внедорожника проигнорировал главной правило дорожного движения.

Возмущенный читатель Олег П. прислав в адрес GOROD48 запись, снятую на видеорегистратор вчера, 5 мая, на улице Московской.





На записи виден внедорожник «Тойота», мчащий по улице и не соблюдающий правила дорожного движения. Даже запрещающий красный сигнал светофора не стал препятствием для водителя.







На видео хорошо заметно, как иномарка на большой скорости проезжает пешеходный переход на красный свет. При этом все остальные машины уже остановились и не двигаются.







- Вот из-за таких «ездоков» и совершаются аварии, в которых гибнут люди, - отметил автор записи.